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https://ria.ru/20200909/nalog-1576975219.html
ФНС напомнила, кто будет платить налог на доход по вкладам
Новый налог будут уплачивать россияне, у которых на вкладах в банках в 2021 году в совокупности будет лежать больше 1 миллиона рублей, а доход по ним превысит... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:52
2020-09-09T13:05
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. </strong>Новый налог будут уплачивать россияне, у которых на вкладах в банках в 2021 году в совокупности будет лежать больше 1 миллиона рублей, а доход по ним превысит ключевую ставку <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>. При этом гражданам не придется самостоятельно подавать декларацию – это сделают банки, выплатить налог нужно будет до 1 декабря 2022 года, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в апреле подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года."Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, для целей расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному обменному курсу Банка России, установленному на день фактического получения такого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, налогообложению не подлежит", - отметили в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a>.При расчете совокупного процентного дохода физлица не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета, по которым ставка не превышает 1%. Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу."Сама сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому обложению налогом на доходы физических лиц не подлежит, а подлежит только процентный доход по нему", - подчеркнули в налоговой службе.Декларирование доходов гражданами не потребуется. "Расчет налога на доходы физических лиц будет осуществляться налоговыми органами РФ на основе сведений о суммах выплаченных физическим лицам процентов, представленных банками", - указали в ФНС.Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году (до 1 декабря) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами."Например, доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составил 86 800 руб. (1 400 000 руб. × 6,2%). Необлагаемый процентный доход - 45 000 руб. (1 000 000 руб. × 4,5%). Предположим, что на 1 января 2021 года ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне. Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 5 434 руб. – это (86 800 – 45 000) × 13%", - поясняет ФНС.Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера - 45 000 рублей).
https://ria.ru/20200810/1575507077.html
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центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика

ФНС напомнила, кто будет платить налог на доход по вкладам

11:52 09.09.2020 (обновлено: 13:05 09.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Новый налог будут уплачивать россияне, у которых на вкладах в банках в 2021 году в совокупности будет лежать больше 1 миллиона рублей, а доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ. При этом гражданам не придется самостоятельно подавать декларацию – это сделают банки, выплатить налог нужно будет до 1 декабря 2022 года, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе.
Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон, по которому НДФЛ по ставке 13% будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный вкладчику за год, за минусом необлагаемого процентного дохода: он рассчитывается как произведение суммы в 1 миллион рублей и ключевой ставки ЦБ на 1 января соответствующего года.
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"Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, для целей расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному обменному курсу Банка России, установленному на день фактического получения такого дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, налогообложению не подлежит", - отметили в ФНС.
При расчете совокупного процентного дохода физлица не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых. В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета, по которым ставка не превышает 1%. Также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам эскроу.
"Сама сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому обложению налогом на доходы физических лиц не подлежит, а подлежит только процентный доход по нему", - подчеркнули в налоговой службе.
Декларирование доходов гражданами не потребуется. "Расчет налога на доходы физических лиц будет осуществляться налоговыми органами РФ на основе сведений о суммах выплаченных физическим лицам процентов, представленных банками", - указали в ФНС.
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Впервые уплатить такой налог придется только в 2022 году (до 1 декабря) на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами.
"Например, доход с суммы вклада налогоплательщика за 2021 год составил 86 800 руб. (1 400 000 руб. × 6,2%). Необлагаемый процентный доход - 45 000 руб. (1 000 000 руб. × 4,5%). Предположим, что на 1 января 2021 года ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне. Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 5 434 руб. – это (86 800 – 45 000) × 13%", - поясняет ФНС.
Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным (для этого примера - 45 000 рублей).
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинЭкономика
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