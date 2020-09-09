https://ria.ru/20200909/dominikana-1576972573.html

В Доминикане заменят ПЦР-тесты для туристов на дыхательные

В Доминикане вместо ПЦР-тестов на коронавирус туристам будут делать дыхательные, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:01

2020-09-09T12:01

2020-09-09T12:46

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

доминикана

оаэ

израиль

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>В Доминикане вместо ПЦР-тестов на коронавирус туристам будут делать дыхательные, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52657.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо сообщил, что начиная с 15 сентября от иностранных туристов более не потребуется прохождение ПЦР-теста перед въездом в страну, справку на границе требовать не будут.Вместо этого по прибытии в доминиканские аэропорты гостей выборочно отправят на сдачу "неинвазивных дыхательных экспресс-тестов".Эксперты ассоциации предполагают, что речь может идти либо о применении израильского экспресс-анализа типа Scent Reader, либо его аналогов от других производителей (например, подобные тесты выпускают в ОАЭ).Принципы их работы основаны на технологии распознавания вирусов по "запаху и структуре запаха". В Израиле, например, смогли проанализировать таким методом дыхание около одной тысячи пациентов с COVID-19. Там утверждают, что это подходящий инструмент для массового скрининга населения.Принцип проверки прост: турист должен сделать вдох через нос, задержать дыхание, и, закрыв одну ноздрю, выдохнуть через специальную трубку в небольшой мешок, который затем присоединяется к небольшому прямоугольному устройству, которое высасывает воздух из пакета. Устройство подключается к телефону через USB-провод. Через несколько секунд после этой процедуры результаты анализа должны отобразиться на экране.Также всем иностранным гостям, прибывающим в страну с 15 сентября по 31 декабря 2020 года, при регистрации в отеле будет предоставлена бесплатная медицинская страховка, которая покроет расходы на чрезвычайные ситуации в случае заражения COVID-19.

https://ria.ru/20200108/1562707731.html

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

доминикана

оаэ

израиль

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, доминикана, оаэ, израиль