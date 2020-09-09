https://ria.ru/20200909/dominikana-1576972573.html
В Доминикане заменят ПЦР-тесты для туристов на дыхательные
В Доминикане вместо ПЦР-тестов на коронавирус туристам будут делать дыхательные, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:01
2020-09-09T12:01
2020-09-09T12:46
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
доминикана
оаэ
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155979/52/1559795220_0:450:2730:1986_1400x0_80_0_0_35537045ecb66a4d66f9f7b75cf7f9e0.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. </strong>В Доминикане вместо ПЦР-тестов на коронавирус туристам будут делать дыхательные, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52657.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо сообщил, что начиная с 15 сентября от иностранных туристов более не потребуется прохождение ПЦР-теста перед въездом в страну, справку на границе требовать не будут.Вместо этого по прибытии в доминиканские аэропорты гостей выборочно отправят на сдачу "неинвазивных дыхательных экспресс-тестов".Эксперты ассоциации предполагают, что речь может идти либо о применении израильского экспресс-анализа типа Scent Reader, либо его аналогов от других производителей (например, подобные тесты выпускают в ОАЭ).Принципы их работы основаны на технологии распознавания вирусов по "запаху и структуре запаха". В Израиле, например, смогли проанализировать таким методом дыхание около одной тысячи пациентов с COVID-19. Там утверждают, что это подходящий инструмент для массового скрининга населения.Принцип проверки прост: турист должен сделать вдох через нос, задержать дыхание, и, закрыв одну ноздрю, выдохнуть через специальную трубку в небольшой мешок, который затем присоединяется к небольшому прямоугольному устройству, которое высасывает воздух из пакета. Устройство подключается к телефону через USB-провод. Через несколько секунд после этой процедуры результаты анализа должны отобразиться на экране.Также всем иностранным гостям, прибывающим в страну с 15 сентября по 31 декабря 2020 года, при регистрации в отеле будет предоставлена бесплатная медицинская страховка, которая покроет расходы на чрезвычайные ситуации в случае заражения COVID-19.
https://ria.ru/20200108/1562707731.html
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
доминикана
оаэ
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155979/52/1559795220_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_1315c1c3def0e7b46ff130d472036f0b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, доминикана, оаэ, израиль
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.
В Доминикане вместо ПЦР-тестов на коронавирус туристам будут делать дыхательные, сообщает
АТОР.
Министр туризма Доминиканской Республики Давид Кольядо сообщил, что начиная с 15 сентября от иностранных туристов более не потребуется прохождение ПЦР-теста перед въездом в страну, справку на границе требовать не будут.
Вместо этого по прибытии в доминиканские аэропорты гостей выборочно отправят на сдачу "неинвазивных дыхательных экспресс-тестов".
Эксперты ассоциации предполагают, что речь может идти либо о применении израильского экспресс-анализа типа Scent Reader, либо его аналогов от других производителей (например, подобные тесты выпускают в ОАЭ).
Принципы их работы основаны на технологии распознавания вирусов по "запаху и структуре запаха". В Израиле, например, смогли проанализировать таким методом дыхание около одной тысячи пациентов с COVID-19. Там утверждают, что это подходящий инструмент для массового скрининга населения.
Принцип проверки прост: турист должен сделать вдох через нос, задержать дыхание, и, закрыв одну ноздрю, выдохнуть через специальную трубку в небольшой мешок, который затем присоединяется к небольшому прямоугольному устройству, которое высасывает воздух из пакета. Устройство подключается к телефону через USB-провод. Через несколько секунд после этой процедуры результаты анализа должны отобразиться на экране.
Также всем иностранным гостям, прибывающим в страну с 15 сентября по 31 декабря 2020 года, при регистрации в отеле будет предоставлена бесплатная медицинская страховка, которая покроет расходы на чрезвычайные ситуации в случае заражения COVID-19.