https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html

Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил RT, что защита актера ошиблась РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T21:20

2020-09-09T21:20

2020-09-09T21:20

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, заявил <a href="https://russian.rt.com/russia/news/781889-dobrovinskii-taktika-efremov" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>, что защита актера ошиблась на стадии представления причин аварии.Ранее он <a href="https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html" target="_blank">отмечал</a>, что, по его мнению, юристы могли доказать, что у Ефремова в момент ДТП случился микроинфаркт."Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы все закончилось. Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадеры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят", — сказал он.Также Добровинский подчеркнул, что артист должен был полностью признать вину.Накануне Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии. Осужденный устроил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, в момент аварии артист был пьян. Его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a> заявил, что намерен оспорить решение суда. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank">ОНК</a> сообщила, что Ефремов <a href="https://ria.ru/20200909/efremov-1576977263.html" target="_blank">отказался</a> от услуг Пашаева, однако позже сам юрист <a href="https://ria.ru/20200909/pashaev-1576977666.html" target="_blank">назвал</a> эту информацию "глупостью".Восьмого июня Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, позже умер в больнице от полученных травм.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html

https://ria.ru/20200909/dzhigurda-1577001478.html

Александр Невский Ну и жульё, эти современные адвокаты. Что с одной, что с другой стороны. Что Пашаев на лжи и обмане строил защиту, что этот предлагает такую же ложь. А лучше бы после первого покаяния продолжить бы в таком правдивом и скромном духе, не более 5 лет, думаю, получил бы выселок, а то и условно. 39

Ярослав Погодин Согласен. Адвокат защиты стремительно рушит себе карму )) 25

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия