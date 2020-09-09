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https://ria.ru/20200909/dobrovinskiy-1577009723.html
Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил RT, что защита актера ошиблась РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T21:20
2020-09-09T21:20
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, заявил <a href="https://russian.rt.com/russia/news/781889-dobrovinskii-taktika-efremov" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>, что защита актера ошиблась на стадии представления причин аварии.Ранее он <a href="https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html" target="_blank">отмечал</a>, что, по его мнению, юристы могли доказать, что у Ефремова в момент ДТП случился микроинфаркт."Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы все закончилось. Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадеры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят", — сказал он.Также Добровинский подчеркнул, что артист должен был полностью признать вину.Накануне Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии. Осужденный устроил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, в момент аварии артист был пьян. Его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a> заявил, что намерен оспорить решение суда. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank">ОНК</a> сообщила, что Ефремов <a href="https://ria.ru/20200909/efremov-1576977263.html" target="_blank">отказался</a> от услуг Пашаева, однако позже сам юрист <a href="https://ria.ru/20200909/pashaev-1576977666.html" target="_blank">назвал</a> эту информацию "глупостью".Восьмого июня Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, позже умер в больнице от полученных травм.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html
https://ria.ru/20200909/dzhigurda-1577001478.html
Ну и жульё, эти современные адвокаты. Что с одной, что с другой стороны. Что Пашаев на лжи и обмане строил защиту, что этот предлагает такую же ложь. А лучше бы после первого покаяния продолжить бы в таком правдивом и скромном духе, не более 5 лет, думаю, получил бы выселок, а то и условно.
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Согласен. Адвокат защиты стремительно рушит себе карму ))
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РИА Новости
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Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский назвал еще одну ошибку защиты Ефремова

21:20 09.09.2020
12793
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил RT, что защита актера ошиблась на стадии представления причин аварии.
Ранее он отмечал, что, по его мнению, юристы могли доказать, что у Ефремова в момент ДТП случился микроинфаркт.
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"Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы все закончилось. Но господин Ефремов решил, что негоже, а вот подосланные ФСБ каскадеры или марсиане, которые вели машину, намного выгоднее, потому что он сможет полностью оправдаться на суде. С правосудием не шутят", — сказал он.
Также Добровинский подчеркнул, что артист должен был полностью признать вину.
Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии. Осужденный устроил ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, в момент аварии артист был пьян. Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что намерен оспорить решение суда. Ранее ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, однако позже сам юрист назвал эту информацию "глупостью".
Восьмого июня Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм.
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616411265
Обсудить 10
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну и жульё, эти современные адвокаты. Что с одной, что с другой стороны. Что Пашаев на лжи и обмане строил защиту, что этот предлагает такую же ложь. А лучше бы после первого покаяния продолжить бы в таком правдивом и скромном духе, не более 5 лет, думаю, получил бы выселок, а то и условно.
9 сентября, 21:36
Александр НевскийАлександр Невский
3700101
Согласен. Адвокат защиты стремительно рушит себе карму ))
9 сентября, 21:47
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2310101
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