https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978999.html

В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии

Исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность, в Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация будет предоставлена, сообщил... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:46

2020-09-09T12:46

2020-09-09T12:52

протесты в белоруссии

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Исчезновение людей в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вызывает обеспокоенность, в Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация будет предоставлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Ранее были задержаны другие члены совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, Антон Родненков и Иван Кравцов.Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576976538.html

https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972534.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире