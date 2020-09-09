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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576978999.html
В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии
Исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность, в Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация будет предоставлена, сообщил... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:46
2020-09-09T12:52
протесты в белоруссии
россия
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Исчезновение людей в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вызывает обеспокоенность, в Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация будет предоставлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Ранее были задержаны другие члены совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, Антон Родненков и Иван Кравцов.Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576976538.html
https://ria.ru/20200909/belorussiya-1576972534.html
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россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле обеспокоены исчезновениями людей в Белоруссии

12:46 09.09.2020 (обновлено: 12:52 09.09.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Исчезновение людей в Белоруссии вызывает обеспокоенность, в Кремле исходят из того, что в установленные законом сроки информация будет предоставлена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали в среду в Минске. Ранее были задержаны другие члены совета Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов.
"Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, является ли такой способ взаимодействия с оппозицией оправданным и правомерным.
Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что "в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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