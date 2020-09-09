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Туризм
https://ria.ru/20200909/aviasoobschenie-1576965163.html
Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября
Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T07:58
2020-09-09T11:17
туризм
туризм
новости - туризм
дубай
бодрум
михаил мишустин
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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<strong>ДОХА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в Эмираты и до этого авиакомпанией Emirates, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.По словам собеседника агентства, авиакомпания Emirates всего сделала около девяти рейсов из России в Дубай, после того как эмират разрешил въезжать туристам.Ранее представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета, и наличия международной страховки, покрывающей стоимость лечения COVID-19.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрум</a> и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы могут быть возобновлены с 8 сентября. Как ожидается, 10 сентября "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" начнет полеты на Мальдивы, 11 сентября - в Дубай (ОАЭ).
https://ria.ru/20200908/chartery-1576930387.html
https://ria.ru/20200901/aviaperelety-1576527099.html
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дубай
бодрум
стамбул
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туризм, новости - туризм, дубай, бодрум, михаил мишустин, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), стамбул, мальдивы, в мире

Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября

07:58 09.09.2020 (обновлено: 11:17 09.09.2020)
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© Depositphotos / jag_czОтель Бурдж-эль-Араб в Дубае
Отель Бурдж-эль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Depositphotos / jag_cz
ДОХА, 9 сен - РИА Новости. Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в Эмираты и до этого авиакомпанией Emirates, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.
"Вылет первого рейса российской авиакомпании из России в Дубай намечен на 10 сентября, однако российские туристы и резиденты эмирата уже прилетали во время пандемии в Эмираты рейсами эмиратской авиакомпании, которая раз в неделю на обратном пути из России после вывозного рейса забирала пассажиров до Дубая, поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована", - отметили в консульстве.
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По словам собеседника агентства, авиакомпания Emirates всего сделала около девяти рейсов из России в Дубай, после того как эмират разрешил въезжать туристам.
Ранее представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения между Россией и ОАЭ возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета, и наличия международной страховки, покрывающей стоимость лечения COVID-19.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.
Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы могут быть возобновлены с 8 сентября. Как ожидается, 10 сентября "Аэрофлот" начнет полеты на Мальдивы, 11 сентября - в Дубай (ОАЭ).
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмДубайБодрумМихаил МишустинАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)СтамбулМальдивыВ мире
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