https://ria.ru/20200909/aviasoobschenie-1576965163.html

Российские авиакомпании начнут летать в Дубай с 10 сентября

Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T07:58

2020-09-09T07:58

2020-09-09T11:17

туризм

туризм

новости - туризм

дубай

бодрум

михаил мишустин

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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<strong>ДОХА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Российские авиакомпании планируют возобновить авиасообщение с Дубаем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 10 сентября, но туристы из России прилетали в Эмираты и до этого авиакомпанией Emirates, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.По словам собеседника агентства, авиакомпания Emirates всего сделала около девяти рейсов из России в Дубай, после того как эмират разрешил въезжать туристам.Ранее представитель генконсульства сообщил РИА Новости, что поездки россиян в Дубай после возобновления авиасообщения между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> возможны только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 96 часов до вылета, и наличия международной страховки, покрывающей стоимость лечения COVID-19.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.С 1 августа РФ возобновила рейсы в турецкие Анкару и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты - в Анталью, <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодрум</a> и Даламан. С 15 августа возобновились полеты в Швейцарию.Пресс-служба кабмина РФ в прошлый четверг сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Как уточняла Росавиация, рейсы могут быть возобновлены с 8 сентября. Как ожидается, 10 сентября "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" начнет полеты на Мальдивы, 11 сентября - в Дубай (ОАЭ).

https://ria.ru/20200908/chartery-1576930387.html

https://ria.ru/20200901/aviaperelety-1576527099.html

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стамбул

мальдивы

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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