https://ria.ru/20200908/vybory-1576938618.html

Косачев: российские парламентарии готовы наблюдать за выборами в США

Российские парламентарии готовы наблюдать за президентскими выборами в США по линии ОБСЕ, если организация получит приглашение американской стороны, заявил РИА... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:49

2020-09-08T14:49

2020-09-08T14:49

дональд трамп

бюро по демократическим институтам и правам человека

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. </strong>Российские парламентарии готовы наблюдать за президентскими выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по линии ОБСЕ, если организация получит приглашение американской стороны, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>."По выборам в США: по двусторонней линии, разумеется, не звали. Да и мы по двусторонней линии американцев не зовем никогда, если не ошибаюсь. А вот по линии ПА ОБСЕ и <a href="http://ria.ru/organization_Bjuro_po_demokraticheskim_institutam_i_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">БДИПЧ</a> ОБСЕ американцы пригасить наблюдателей просто обязаны", - сказал политик."Удивлюсь, если пригласят. Но если пригласят, будем обязательно направлять и своих наблюдателей в коллективную миссию как равноправный и заинтересованный участник ОБСЕ", - заключил он.На грядущих выборах, которые состоятся 3 ноября, действующий президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html

https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, бюро по демократическим институтам и правам человека, константин косачев, джо байден, сша, в мире