https://ria.ru/20200908/vino-1576944702.html

Кубань нарастит экспорт вина в рамках нацпроекта

Краснодарский край в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" намерен нарастить поставки своей винодельческой продукции за рубеж до 5,7 миллиона... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:22

2020-09-08T16:22

2020-09-08T18:17

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарский край</a> в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" намерен нарастить поставки своей винодельческой продукции за рубеж до 5,7 миллиона долларов в текущем году, а к 2024 году - до 7,4 миллиона долларов, сообщает администрация региона.Краснодарский край за последние пять лет увеличил экспорт вина более чем в четыре раза, с 84 тысяч декалитров в 2015 году до 357 тысяч декалитров в 2019. Как сообщал РИА Новости губернатор края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамин Кондратьев</a>, эта тенденция продолжает расти: за 7 месяцев 2020 года виноделы региона отправили за рубеж более 180 тысяч декалитров (116 % к уровню прошлого года) – в два раза больше уровня прошлого года. Сегодня вино из Краснодарского края пользуется спросом в 16 странах, в том числе в Китае и странах Европы – Германии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии.<strong>Планы по экспорту</strong>"В планах кубанских виноделов — отправлять больше своей продукции за рубеж. По инициативе Вениамина Кондратьева регион присоединился к нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" и осваивает заграничные рынки. В 2020 году в рамках нацпроекта Краснодарский край собирается нарастить экспорт винодельческой продукции до 5,7 миллиона долларов, а к 2024 году - до 7,4 миллиона долларов", - отметили в администрации края.Тенденцию развития отрасли в регионе связывают с комфортными условиями для виноделов, которые сформировались за последние годы на Кубани, господдержкой, с созданием в этой сфере прочной законодательной базы на федеральном уровне."Пять лет назад мы сделали серьезную ставку на эту отрасль и запустили комплекс мер поддержки. По-настоящему эффект мы увидим в ближайшие несколько лет, когда молодые виноградники начнут приносить урожай. Но уже сейчас очевидно, что крупные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства не боятся вкладываться в развитие, увеличивать площади насаждений, потому что понимают - край готов помогать", - заявил губернатор региона.Глава края в 2015 году инициировал масштабную программу поддержки виноградарства и виноделия, предложив тогда комплекс мер, который должен был вывести отрасль на лидирующие позиции. "За этот срок по инициативе губернатора в несколько раз увеличена поддержка из краевого бюджета, создана законодательная база, в том числе и на федеральном уровне. В Краснодарском крае стали появляться собственные питомники, вино пошло на экспорт не только в страны <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosu" target="_blank">СНГ</a>, но и в <a href="https://ria.ru/location_Europe" target="_blank">Европу</a>. Как результат - по производству винодельческой продукции Кубань сегодня прочно занимает первое место в России", - пояснили в администрации.<strong>Рост производства</strong>Уточняется, что сегодня 48 % винограда, выращиваемого в России, собирают в Краснодарском крае. Производственные виноградники есть в Темрюкском, Крымском и Ейском районах, Анапе, Новороссийске и Геленджике."По поручению Вениамина Кондратьева в 2015 году в регионе приступили к поэтапному расширению площадей виноградников. Для этого увеличили субсидии из региональной казны для крестьянских и фермерских хозяйств. Если пять лет назад на закладку новых виноградников и сопутствующие работы из бюджета выделялось около 220 млн рублей, то в 2020 году эта сумма выросла более чем втрое - уже 731,8 миллиона рублей", - добавили в ведомстве.Ежегодная площадь закладки новых виноградников за пять лет увеличилась с 1200 до 1700 гектаров. Сейчас виноград в Краснодарском крае выращивают на 27 тысячах гектаров. За 7 месяцев текущего года производство вина и шампанского выросло до 10,3 миллиона декалитров, всего в планах на этот год – выпуск 19,4 миллиона декалитров. По выпуску шампанского Кубань занимает первое место в стране с долей рынка в 36 %.В текущем году в крае рассчитывают получить около 215 тысяч тонн ягоды. В уборочных работах участвуют 75 средних и крупных виноградарских хозяйств и около 100 небольших сельхозпроизводителей. Собранный виноград перерабатывают более 40 винодельческих предприятий региона. За пять лет объем урожая винограда в Краснодарском крае вырос почти на 40 тысяч тонн.

https://ria.ru/20191122/1561484053.html

https://ria.ru/20200807/1575487076.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика