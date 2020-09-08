Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/vebinar-1576952759.html
На SputnikPro расскажут, как создать медиапроект, способный изменить мир
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 11 сентября, в 13.00 мск... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T18:28
2020-09-08T18:28
россия
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952446_0:117:3076:1847_1400x0_80_0_0_3baf576717216872e1a16d87e31822d6.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сент – РИА Новости.</strong> Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 11 сентября, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Способ изменить мир: зачем и как создаются успешные социальные медиапроекты".На мастер-классе медиаменеджер, интернет-технолог и заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Кедровская поделится опытом о том, как создать успешный социальный проект с хорошим трафиком и собрать лояльную аудиторию, на примере онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян, "Пожалуйста, дышите!". Зарегистрироваться для участия в модуле можно <a href="https://forms.gle/LRuiUkYLAtN4xd6EA" target="_blank">по ссылке</a>.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> до <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>, от <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> до <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в <a href="https://www.facebook.com/SputnikProject/" target="_blank">Facebook</a>.<strong>Sputnik</strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> до Кишинeва и от <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> до <a href="http://ria.ru/location_Montevideo/" target="_blank" data-auto="true">Монтевидео</a> работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://ria.ru/20200908/smi-1576946441.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952446_88:0:2817:2047_1400x0_80_0_0_d023ab4b9bc3e473ed6b6c3e335201aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, sputnik

На SputnikPro расскажут, как создать медиапроект, способный изменить мир

18:28 08.09.2020
50
© SputnikМедиаменеджер, интернет-технолог и заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Кедровская
Медиаменеджер, интернет-технолог и заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы Россия сегодня Ирина Кедровская - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik
МОСКВА, 8 сент – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 11 сентября, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Способ изменить мир: зачем и как создаются успешные социальные медиапроекты".
На мастер-классе медиаменеджер, интернет-технолог и заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Кедровская поделится опытом о том, как создать успешный социальный проект с хорошим трафиком и собрать лояльную аудиторию, на примере онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров, которые самоотверженно работают ради здоровья и жизни россиян, "Пожалуйста, дышите!". Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Руководитель сайта и радио Sputnik Mundo Илона Овакимян - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 16:45
Медиаменеджеры Латинской Америки выступили на круглом столе Sputnik
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинeва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
000000
Обсудить 0
РоссияSputnik
Рекомендуем
Дом от ЖК Новинки Smart City в Нижнем Новгороде
Еще два дома сдадут в октябре в проблемном ЖК под Нижним Новгородом
Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах
Москва полностью обеспечена к зиме противогололедными материалами
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг.
Долги за ЖКУ в Москве, образовавшиеся в пандемию, сократились
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков
Победителей конкурса "Правнуки победителей" наградит Владимир Машков
Экологическая акция Час Земли - 2017
Агентство по инвестициям Москвы помогло заключить 249 контрактов ГЧП
Участники молодежного форума
Первый Форум креативного бизнеса пройдет в Парке Горького в выходные
Города России. Калуга
Целлюлозно-бумажный завод за 11,5 миллиарда рублей открылся под Калугой
Актриса Екатерина Варнава
Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией
Съемки программы Удивительные люди
Телеканал "Россия" запустил челлендж по мотивам шоу "Удивительные люди"
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Силуанов оценил меры поддержки россиян в условиях пандемии
Мужчина обнимается с собакой в аэропорту Домодедово
Представители авиапассажиров выступили за единые правила провоза животных
Надводная сварка захлестного стыка морской части газопровода Северный поток — 2
В Германии указали на интересы США в ситуации с "Северным потоком — 2"
Оглашение приговора Михаилу Ефремову. Кадры из зала суда
Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пхукет вряд ли откроется для иностранцев 1 октября
Ангела Меркель
Меркель: ситуация с Навальным не является внутригерманским делом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния