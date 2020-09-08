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https://ria.ru/20200908/varnava-1576950447.html
Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией
Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава выложила в инстаграме фотографию, на которой она изображена в образе "собаки Бульбы" из постановки театра на Бронной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:46
2020-09-08T17:46
культура
шоу-бизнес
екатерина варнава
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Звезда шоу Comedy Woman <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Varnava/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Варнава</a> выложила в инстаграме фотографию, на которой она изображена в образе "собаки Бульбы" из постановки театра на Бронной "Бульба.Пир". Своим образом Варнава вызвала бурные обсуждения в комментариях под постом. Подписчики были впечатлены внешним видом артистки. "Глаза бешеные", — написала <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Peresild/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Пересильд</a>. "Аж мурашки от образа побежали!" — призналась galina_salahova26. "Зачем же такие фото с утра?" — прокомментировала pricewow."Горячую воду на две недели отключили?" — пошутила katyamskva. "Блин, напугала", — написала choigana_fl. "Страшно от этого фото", — отметила svetlana.gerasimovich.3.
https://ria.ru/20200906/baranovskaya-1576851053.html
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шоу-бизнес, екатерина варнава

Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией

17:46 08.09.2020
1027
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктриса Екатерина Варнава
Актриса Екатерина Варнава - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Варнава . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава выложила в инстаграме фотографию, на которой она изображена в образе "собаки Бульбы" из постановки театра на Бронной "Бульба.Пир".
Своим образом Варнава вызвала бурные обсуждения в комментариях под постом. Подписчики были впечатлены внешним видом артистки.
"Глаза бешеные", — написала Юлия Пересильд.
"Аж мурашки от образа побежали!" — призналась galina_salahova26.
"Зачем же такие фото с утра?" — прокомментировала pricewow.
"Горячую воду на две недели отключили?" — пошутила katyamskva.
"Блин, напугала", — написала choigana_fl.
"Страшно от этого фото", — отметила svetlana.gerasimovich.3.
Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 22:07Культура
Располневшая Юлия Барановская шокировала подписчиков
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КультураШоу-бизнесЕкатерина Варнава
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