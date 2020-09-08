https://ria.ru/20200908/varnava-1576950447.html
Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией
Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава выложила в инстаграме фотографию, на которой она изображена в образе "собаки Бульбы" из постановки театра на Бронной... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:46
2020-09-08T17:46
2020-09-08T17:46
культура
шоу-бизнес
екатерина варнава
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Звезда шоу Comedy Woman <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Varnava/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Варнава</a> выложила в инстаграме фотографию, на которой она изображена в образе "собаки Бульбы" из постановки театра на Бронной "Бульба.Пир". Своим образом Варнава вызвала бурные обсуждения в комментариях под постом. Подписчики были впечатлены внешним видом артистки. "Глаза бешеные", — написала <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Peresild/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Пересильд</a>. "Аж мурашки от образа побежали!" — призналась galina_salahova26. "Зачем же такие фото с утра?" — прокомментировала pricewow."Горячую воду на две недели отключили?" — пошутила katyamskva. "Блин, напугала", — написала choigana_fl. "Страшно от этого фото", — отметила svetlana.gerasimovich.3.
https://ria.ru/20200906/baranovskaya-1576851053.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, екатерина варнава