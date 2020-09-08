https://ria.ru/20200908/varnava-1576950447.html

Варнава напугала подписчиков жуткой фотографией

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава выложила в инстаграме фотографию, на которой она изображена в образе "собаки Бульбы" из постановки театра на Бронной... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:46

2020-09-08T17:46

2020-09-08T17:46

культура

шоу-бизнес

екатерина варнава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149372/09/1493720963_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_709c451e5a4b89bc8b737662d70816e8.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Звезда шоу Comedy Woman <a href="http://ria.ru/person_Ekaterina_Varnava/" target="_blank" data-auto="true">Екатерина Варнава</a> выложила в инстаграме фотографию, на которой она изображена в образе "собаки Бульбы" из постановки театра на Бронной "Бульба.Пир". Своим образом Варнава вызвала бурные обсуждения в комментариях под постом. Подписчики были впечатлены внешним видом артистки. "Глаза бешеные", — написала <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Peresild/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Пересильд</a>. "Аж мурашки от образа побежали!" — призналась galina_salahova26. "Зачем же такие фото с утра?" — прокомментировала pricewow."Горячую воду на две недели отключили?" — пошутила katyamskva. "Блин, напугала", — написала choigana_fl. "Страшно от этого фото", — отметила svetlana.gerasimovich.3.

https://ria.ru/20200906/baranovskaya-1576851053.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, екатерина варнава