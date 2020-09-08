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Собянин расширил перечень услуг, предоставляемых в МФЦ
Центры "Мои документы" будут предоставлять еще три услуги Пенсионного фонда, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:49
2020-09-08T16:50
россия
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Центры "Мои документы" будут предоставлять еще три услуги Пенсионного фонда, постановление по данному вопросу подписал мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник."В перечень госуслуг, предоставляемых в центрах "Мои документы", включены три новые услуги Пенсионного фонда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет об услугах информирования граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста, о предоставлении сведений о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, и о приеме заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида, в информационной системе "Федеральный реестр инвалидов"."Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров "Мои документы" по экстерриториальному принципу – вне зависимости от места регистрации заявителя", - отмечается в сообщении.
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россия, сергей собянин, москва, общество

Собянин расширил перечень услуг, предоставляемых в МФЦ

16:49 08.09.2020 (обновлено: 16:50 08.09.2020)
124
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Центры "Мои документы" будут предоставлять еще три услуги Пенсионного фонда, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник.
"В перечень госуслуг, предоставляемых в центрах "Мои документы", включены три новые услуги Пенсионного фонда Российской Федерации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет об услугах информирования граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста, о предоставлении сведений о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, и о приеме заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида, в информационной системе "Федеральный реестр инвалидов".
"Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров "Мои документы" по экстерриториальному принципу – вне зависимости от места регистрации заявителя", - отмечается в сообщении.
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
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Мишустин разрешил регистрировать транспортные средства в МФЦ
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РоссияСергей СобянинМоскваОбщество
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