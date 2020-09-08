https://ria.ru/20200908/sobyanin-1576946868.html
Собянин расширил перечень услуг, предоставляемых в МФЦ
Центры "Мои документы" будут предоставлять еще три услуги Пенсионного фонда, постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:49
2020-09-08T16:49
2020-09-08T16:50
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Центры "Мои документы" будут предоставлять еще три услуги Пенсионного фонда, постановление по данному вопросу подписал мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник."В перечень госуслуг, предоставляемых в центрах "Мои документы", включены три новые услуги Пенсионного фонда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что речь идет об услугах информирования граждан об отнесении к категории предпенсионного возраста, о предоставлении сведений о трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, и о приеме заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида, в информационной системе "Федеральный реестр инвалидов"."Все три услуги будут оказываться универсальными специалистами центров "Мои документы" по экстерриториальному принципу – вне зависимости от места регистрации заявителя", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200822/avto-1576120089.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей собянин, москва, общество