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https://ria.ru/20200908/roskomnadzor-1576910194.html
Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом "Беслан"
Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан",... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T09:34
2020-09-08T09:49
россия
google
медиавойны
александр рогаткин
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> направил руководству <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан", потребовал соблюдения при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор считает недопустимыми на территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> действия администрации YouTube по ограничению распространения фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина... В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", - говорится в сообщении."Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации", - добавили в Роскомнадзоре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/beslan-1576630097.html
Давно пора создать подобный и независимый "Youtube" .
14
Независимый? Где вы видели независимые сми? Вопрос в том в интересах большинства(простого рабочего класса) он будет или в инетерсах олигархата? В рамках России ответ однозначный. Ну и к тому же есть rutube, да вот туда никто не заходит и не будет. Тут решают деньги, и у России опять же шансов нет, по сравнению с американским youtube/
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6
россия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, google, медиавойны, александр рогаткин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом "Беслан"

09:34 08.09.2020 (обновлено: 09:49 08.09.2020)
4853
© Страница "Россия 24" на YoutubeСкриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Страница "Россия 24" на Youtube
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане . Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал соблюдения при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру, говорится в сообщении ведомства.
"Роскомнадзор считает недопустимыми на территории Российской Федерации действия администрации YouTube по ограничению распространения фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина... В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", - говорится в сообщении.
"Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации", - добавили в Роскомнадзоре.
Свечи и игрушки у фотографий погибших в помещении бывшей Бесланской школы №1 - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 14:15Сказано в эфире
Александр Рогаткин о своем фильме "Беслан": трагедия породила много мифовВ среду, 3 сентября, на "России 1" будет показан документальный фильм-расследование Александра Рогаткина "Беслан". Автор фильма рассказал радио Sputnik о предстоящей премьере.
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Обсудить 6
РоссияGoogleМедиавойныАлександр РогаткинYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
Популярные комментарии
Давно пора создать подобный и независимый "Youtube" .
8 сентября, 09:42
ИРИрина Романова
830003
Независимый? Где вы видели независимые сми? Вопрос в том в интересах большинства(простого рабочего класса) он будет или в инетерсах олигархата? В рамках России ответ однозначный. Ну и к тому же есть rutube, да вот туда никто не заходит и не будет. Тут решают деньги, и у России опять же шансов нет, по сравнению с американским youtube/
8 сентября, 09:44
ВПВасилий Прекрасноволосый
510005
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