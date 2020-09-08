https://ria.ru/20200908/roskomnadzor-1576910194.html

Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом "Беслан"

Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан",... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T09:34

2020-09-08T09:34

2020-09-08T09:49

россия

google

медиавойны

александр рогаткин

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзор</a> направил руководству <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> фильма <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> "Беслан", потребовал соблюдения при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор считает недопустимыми на территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> действия администрации YouTube по ограничению распространения фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина... В письме ведомства, направленном в понедельник руководству Google LLC, говорится, что фильм отмечен администрацией видеохостинга как недопустимый. При этом он транслировался в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала "Россия 1" и не содержит какой-либо запрещенной информации", - говорится в сообщении."Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации", - добавили в Роскомнадзоре.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/beslan-1576630097.html

Ирина Романова Давно пора создать подобный и независимый "Youtube" . 14

Василий Прекрасноволосый Независимый? Где вы видели независимые сми? Вопрос в том в интересах большинства(простого рабочего класса) он будет или в инетерсах олигархата? В рамках России ответ однозначный. Ну и к тому же есть rutube, да вот туда никто не заходит и не будет. Тут решают деньги, и у России опять же шансов нет, по сравнению с американским youtube/ 11

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, медиавойны, александр рогаткин, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество