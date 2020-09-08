https://ria.ru/20200908/medspravka-1576934438.html

В Госдуме призвали выяснить, кто разрешил Ефремову управлять автомобилем

Необходимо провести доследственную проверку и выяснить, менял ли осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов водительские права и кто в нарушении закона... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T14:01

2020-09-08T14:01

2020-09-08T14:01

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

вячеслав лысаков

госдума рф

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Необходимо провести доследственную проверку и выяснить, менял ли осужденный за смертельное ДТП актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> водительские права и кто в нарушении закона выдал ему медицинскую справку, несмотря на хронический алкоголизм, считает первый зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Lysakov/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Лысаков</a>.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.Депутат заявил, что готов сделать такой запрос в Следственный комитет на следующей неделе.Кроме того, он обратил также внимание на то, что суд должен признать его права недействительными. Если такого решения не было принято, то этот вопрос также необходимо поднять, убежден парламентарий.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, вячеслав лысаков, госдума рф, москва, происшествия