https://ria.ru/20200908/maloimuschie-1576950530.html

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов,... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T17:47

2020-09-08T17:47

2020-09-08T20:56

антон силуанов

втб

андрей костин (банкир)

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kostin" target="_blank">Андрей Костин</a>, выступая на Московском финансовом форуме.По его словам, такую меру можно было бы использовать для поддержки многодетных семей или малоимущих граждан — но именно тех, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату.Он подчеркнул, что такие социальные меры поддержки должны быть не разовыми, как осуществлявшиеся в рамках борьбы с последствиями коронавируса выплаты семьям с детьми по десять тысяч рублей на ребенка, а они должны действовать на постоянной основе.Вместе с тем министр финансов <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антон Силуанов</a> напомнил, что власти уже ввели постоянно действующий механизм поддержки самых нуждающихся семей, увеличив ставку НДФЛ для высоких доходов: с 2021 года доходы свыше пяти миллионов рублей в России будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13, а 15 процентов."Мы увеличили ставку и эти деньги направили на помощь в первую очередь нуждающимся детям", — заявил Силуанов, отметив, что это более социально справедливый проект.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pfr-dengi-1576845431.html

Дик Котов Конечно разовыми! 1 раз заплатил 10 тыщ и все, мона на всех перекрестках трубить - мы помогаем малообеспеченным! А что этих 10 т.р. на 1 месяц не хватит - так это уже проблемы малообеспеченных. мыж помогаем изо всех сил. 40

chebak7510 Мы и так ввели уже налог для богатых ЗП депутата госд.ры 450*12=5400 из них 13%по старому =702, а по новому 5000 по 13%=650 и 400по 15%=60 итого 730.....я себя не сильно обделил? 40

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, втб, андрей костин (банкир), экономика