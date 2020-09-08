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В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов,... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T17:47
2020-09-08T20:56
антон силуанов
втб
андрей костин (банкир)
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.</strong> России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Kostin" target="_blank">Андрей Костин</a>, выступая на Московском финансовом форуме.По его словам, такую меру можно было бы использовать для поддержки многодетных семей или малоимущих граждан — но именно тех, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату.Он подчеркнул, что такие социальные меры поддержки должны быть не разовыми, как осуществлявшиеся в рамках борьбы с последствиями коронавируса выплаты семьям с детьми по десять тысяч рублей на ребенка, а они должны действовать на постоянной основе.Вместе с тем министр финансов <a href="https://ria.ru/person_Anton_Siluanov" target="_blank">Антон Силуанов</a> напомнил, что власти уже ввели постоянно действующий механизм поддержки самых нуждающихся семей, увеличив ставку НДФЛ для высоких доходов: с 2021 года доходы свыше пяти миллионов рублей в России будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13, а 15 процентов."Мы увеличили ставку и эти деньги направили на помощь в первую очередь нуждающимся детям", — заявил Силуанов, отметив, что это более социально справедливый проект.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pfr-dengi-1576845431.html
Конечно разовыми! 1 раз заплатил 10 тыщ и все, мона на всех перекрестках трубить - мы помогаем малообеспеченным! А что этих 10 т.р. на 1 месяц не хватит - так это уже проблемы малообеспеченных. мыж помогаем изо всех сил.
40
Мы и так ввели уже налог для богатых ЗП депутата госд.ры 450*12=5400 из них 13%по старому =702, а по новому 5000 по 13%=650 и 400по 15%=60 итого 730.....я себя не сильно обделил?
40
11
РИА Новости
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антон силуанов, втб, андрей костин (банкир), экономика

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

17:47 08.09.2020 (обновлено: 20:56 08.09.2020)
24770
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты России
Монеты России - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе в США, используется система стимулирования занятости, когда мы пытаемся из безработных сделать работающих, простимулировать их интерес к работе. Одним из них может являться вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательных (ставок подоходного налога. — Прим. ред.)", — сказал он.

По его словам, такую меру можно было бы использовать для поддержки многодетных семей или малоимущих граждан — но именно тех, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату.
Он подчеркнул, что такие социальные меры поддержки должны быть не разовыми, как осуществлявшиеся в рамках борьбы с последствиями коронавируса выплаты семьям с детьми по десять тысяч рублей на ребенка, а они должны действовать на постоянной основе.
Вместе с тем министр финансов Антон Силуанов напомнил, что власти уже ввели постоянно действующий механизм поддержки самых нуждающихся семей, увеличив ставку НДФЛ для высоких доходов: с 2021 года доходы свыше пяти миллионов рублей в России будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13, а 15 процентов.
"Мы увеличили ставку и эти деньги направили на помощь в первую очередь нуждающимся детям", — заявил Силуанов, отметив, что это более социально справедливый проект.
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Антон СилуановВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
Популярные комментарии
Конечно разовыми! 1 раз заплатил 10 тыщ и все, мона на всех перекрестках трубить - мы помогаем малообеспеченным! А что этих 10 т.р. на 1 месяц не хватит - так это уже проблемы малообеспеченных. мыж помогаем изо всех сил.
8 сентября, 19:09
Дик КотовДик Котов
1010408
Мы и так ввели уже налог для богатых ЗП депутата госд.ры 450*12=5400 из них 13%по старому =702, а по новому 5000 по 13%=650 и 400по 15%=60 итого 730.....я себя не сильно обделил?
8 сентября, 20:06
cchebak7510
962003
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