В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
17:47 08.09.2020 (обновлено: 20:56 08.09.2020)
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
"Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе в США, используется система стимулирования занятости, когда мы пытаемся из безработных сделать работающих, простимулировать их интерес к работе. Одним из них может являться вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательных (ставок подоходного налога. — Прим. ред.)", — сказал он.
По его словам, такую меру можно было бы использовать для поддержки многодетных семей или малоимущих граждан — но именно тех, кто имеет официальное трудоустройство, при этом получая очень низкую зарплату.
Он подчеркнул, что такие социальные меры поддержки должны быть не разовыми, как осуществлявшиеся в рамках борьбы с последствиями коронавируса выплаты семьям с детьми по десять тысяч рублей на ребенка, а они должны действовать на постоянной основе.
Вместе с тем министр финансов Антон Силуанов напомнил, что власти уже ввели постоянно действующий механизм поддержки самых нуждающихся семей, увеличив ставку НДФЛ для высоких доходов: с 2021 года доходы свыше пяти миллионов рублей в России будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13, а 15 процентов.
"Мы увеличили ставку и эти деньги направили на помощь в первую очередь нуждающимся детям", — заявил Силуанов, отметив, что это более социально справедливый проект.
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