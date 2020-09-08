https://ria.ru/20200908/gripp-1576945719.html

В Подмосковье вакцинируют от гриппа около 4,5 млн человек

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T16:44

2020-09-08T16:44

2020-09-08T16:44

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576945328_0:87:1500:931_1400x0_80_0_0_9fe5f8939072daec21a108a28c22ac4b.jpg

<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kogda-i-kak-privitsja-ot-grippa-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.В регионе от гриппа планируют вакцинировать около 4,5 миллиона человек. Среди них госслужащие, работники предприятий и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные, школьники и студенты, воспитанники детсадов, педагоги и врачи. Стригункова напомнила, что профильное ведомство запустило сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Подмосковные жители могут найти на нем ответы на все вопросы, которые касаются прививочной кампании."Можно получить необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также о том, как правильно подготовиться к вакцинации. Также на сайте есть интерактивная карта", — обратила внимание министр.Привиться можно будет либо в поликлиниках, либо в мобильных комплексах. Будут применяться отечественные вакцины, которые содержат три наиболее распространенных штамма гриппа.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , московская область (подмосковье)