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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200908/gripp-1576945719.html
В Подмосковье вакцинируют от гриппа около 4,5 млн человек
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:44
2020-09-08T16:44
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kogda-i-kak-privitsja-ot-grippa-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.В регионе от гриппа планируют вакцинировать около 4,5 миллиона человек. Среди них госслужащие, работники предприятий и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные, школьники и студенты, воспитанники детсадов, педагоги и врачи. Стригункова напомнила, что профильное ведомство запустило сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Подмосковные жители могут найти на нем ответы на все вопросы, которые касаются прививочной кампании."Можно получить необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также о том, как правильно подготовиться к вакцинации. Также на сайте есть интерактивная карта", — обратила внимание министр.Привиться можно будет либо в поликлиниках, либо в мобильных комплексах. Будут применяться отечественные вакцины, которые содержат три наиболее распространенных штамма гриппа.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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светлана стригункова , московская область (подмосковье)

В Подмосковье вакцинируют от гриппа около 4,5 млн человек

16:44 08.09.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал "360".
В регионе от гриппа планируют вакцинировать около 4,5 миллиона человек. Среди них госслужащие, работники предприятий и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные, школьники и студенты, воспитанники детсадов, педагоги и врачи.
Стригункова напомнила, что профильное ведомство запустило сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Подмосковные жители могут найти на нем ответы на все вопросы, которые касаются прививочной кампании.
"Можно получить необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также о том, как правильно подготовиться к вакцинации. Также на сайте есть интерактивная карта", — обратила внимание министр.
Привиться можно будет либо в поликлиниках, либо в мобильных комплексах. Будут применяться отечественные вакцины, которые содержат три наиболее распространенных штамма гриппа.
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)
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