https://ria.ru/20200908/gripp-1576945719.html
В Подмосковье вакцинируют от гриппа около 4,5 млн человек
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T16:44
2020-09-08T16:44
2020-09-08T16:44
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kogda-i-kak-privitsja-ot-grippa-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.В регионе от гриппа планируют вакцинировать около 4,5 миллиона человек. Среди них госслужащие, работники предприятий и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные, школьники и студенты, воспитанники детсадов, педагоги и врачи. Стригункова напомнила, что профильное ведомство запустило сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Подмосковные жители могут найти на нем ответы на все вопросы, которые касаются прививочной кампании."Можно получить необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также о том, как правильно подготовиться к вакцинации. Также на сайте есть интерактивная карта", — обратила внимание министр.Привиться можно будет либо в поликлиниках, либо в мобильных комплексах. Будут применяться отечественные вакцины, которые содержат три наиболее распространенных штамма гриппа.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова раскрыла подробности о вакцинации жителей области от гриппа. Главу ведомства процитировал телеканал "360"
.
В регионе от гриппа планируют вакцинировать около 4,5 миллиона человек. Среди них госслужащие, работники предприятий и МФЦ, люди с хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные, школьники и студенты, воспитанники детсадов, педагоги и врачи.
Стригункова напомнила, что профильное ведомство запустило сайт, посвященный вакцинации от гриппа. Подмосковные жители могут найти на нем ответы на все вопросы, которые касаются прививочной кампании.
"Можно получить необходимые сведения о профилактике гриппа и ОРВИ, о том, где и когда можно сделать прививку, а также о том, как правильно подготовиться к вакцинации. Также на сайте есть интерактивная карта", — обратила внимание министр.
Привиться можно будет либо в поликлиниках, либо в мобильных комплексах. Будут применяться отечественные вакцины, которые содержат три наиболее распространенных штамма гриппа.