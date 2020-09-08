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https://ria.ru/20200908/ekologiya-1576932623.html
Путин призвал строго следить за соблюдением экологических требований
Президент РФ Владимир Путин поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:42
2020-09-08T13:42
владимир путин
иркутская область
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов."Отдельно хочу обратить внимание на то, о чем постоянно говорит глава региона - на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. Еще раз подчеркну, пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в 2019.Отметил, что предыдущие годы было допущено много ошибок.
https://ria.ru/20200908/putin-1576932498.html
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владимир путин, иркутская область, общество

Путин призвал строго следить за соблюдением экологических требований

13:42 08.09.2020
493
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов.
"Отдельно хочу обратить внимание на то, о чем постоянно говорит глава региона - на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. Еще раз подчеркну, пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019.
Отметил, что предыдущие годы было допущено много ошибок.
Президент РФ В. Путин провел совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:40
Путин провел разговор с главой МЧС
1310020
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Владимир ПутинИркутская областьОбщество
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