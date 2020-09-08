https://ria.ru/20200908/ekologiya-1576932623.html

Путин призвал строго следить за соблюдением экологических требований

Президент РФ Владимир Путин поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:42

2020-09-08T13:42

2020-09-08T13:42

владимир путин

иркутская область

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов."Отдельно хочу обратить внимание на то, о чем постоянно говорит глава региона - на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. Еще раз подчеркну, пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в 2019.Отметил, что предыдущие годы было допущено много ошибок.

https://ria.ru/20200908/putin-1576932498.html

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иркутская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, иркутская область, общество