https://ria.ru/20200908/ekologiya-1576932623.html
Путин призвал строго следить за соблюдением экологических требований
Президент РФ Владимир Путин поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:42
2020-09-08T13:42
2020-09-08T13:42
владимир путин
иркутская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576927776_0:0:3301:1857_1400x0_80_0_0_7b97344354954f36c753d7cf750372db.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил властям строго следить за соблюдением экологических требований при реализации крупных инвестпроектов."Отдельно хочу обратить внимание на то, о чем постоянно говорит глава региона - на необходимость строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов. Еще раз подчеркну, пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо", - сказал он в ходе видеоконференции по вопросу ликвидации последствий наводнения в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> в 2019.Отметил, что предыдущие годы было допущено много ошибок.
https://ria.ru/20200908/putin-1576932498.html
1
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576927776_292:0:3023:2048_1400x0_80_0_0_32b9d28f5a47167e1e51fd9be8cf8a66.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, иркутская область, общество