https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576930126.html

В Белоруссии надеются, что ПАСЕ не будет способствовать расколу в стране

Представитель Белоруссии, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных заявил, что белорусская сторона рассчитывает, что ПАСЕ не... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:15

2020-09-08T13:15

2020-09-08T14:11

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных заявил, что белорусская сторона рассчитывает, что <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> не будет способствовать расколу и дестабилизации в республике."Исходя из такого понимания процесса, мы готовы к взаимодействию с нашими партнерами, но этот диалог должен быть открытым, честным и уважительным и без каких-либо предварительных условий, давления и прочего", - сказал он в ходе выступления политкома ПАСЕ, транслируемого на сайте организации."Мы рассчитываем также, что ПАСЕ и наши другие зарубежные партнеры проявят мудрость, непредвзятость и откажутся от поспешных оценок, выводов и решений, и не будут способствовать дальнейшему расколу белорусского общества, дестабилизации ситуации в нашей стране", - заключил он.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/pase-1576928776.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, литва, в мире