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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200908/belorussiya-1576930126.html
В Белоруссии надеются, что ПАСЕ не будет способствовать расколу в стране
Представитель Белоруссии, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных заявил, что белорусская сторона рассчитывает, что ПАСЕ не... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T13:15
2020-09-08T14:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных заявил, что белорусская сторона рассчитывает, что <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> не будет способствовать расколу и дестабилизации в республике."Исходя из такого понимания процесса, мы готовы к взаимодействию с нашими партнерами, но этот диалог должен быть открытым, честным и уважительным и без каких-либо предварительных условий, давления и прочего", - сказал он в ходе выступления политкома ПАСЕ, транслируемого на сайте организации."Мы рассчитываем также, что ПАСЕ и наши другие зарубежные партнеры проявят мудрость, непредвзятость и откажутся от поспешных оценок, выводов и решений, и не будут способствовать дальнейшему расколу белорусского общества, дестабилизации ситуации в нашей стране", - заключил он.Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/pase-1576928776.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, литва, в мире

В Белоруссии надеются, что ПАСЕ не будет способствовать расколу в стране

13:15 08.09.2020 (обновлено: 14:11 08.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Представитель Белоруссии, глава комиссии по международным делам парламента республики Андрей Савиных заявил, что белорусская сторона рассчитывает, что ПАСЕ не будет способствовать расколу и дестабилизации в республике.
"Исходя из такого понимания процесса, мы готовы к взаимодействию с нашими партнерами, но этот диалог должен быть открытым, честным и уважительным и без каких-либо предварительных условий, давления и прочего", - сказал он в ходе выступления политкома ПАСЕ, транслируемого на сайте организации.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 12:59Протесты в Белоруссии
Депутаты ПАСЕ хотели бы посетить Белоруссию
"Мы рассчитываем также, что ПАСЕ и наши другие зарубежные партнеры проявят мудрость, непредвзятость и откажутся от поспешных оценок, выводов и решений, и не будут способствовать дальнейшему расколу белорусского общества, дестабилизации ситуации в нашей стране", - заключил он.
Белоруссия формально не входит в ПАСЕ. 16 сентября 1992 года ПАСЕ предоставила статус "специально приглашенного" Верховному совету Белоруссии. 12 марта 1993 года Белоруссия подала заявку на вступление в Совет Европы. Однако в январе 1997 года Бюро ПАСЕ приняло решение о приостановлении статуса "специально приглашенного" в отношении парламента Белоруссии, в результате чего рассмотрение заявки республики о вступлении в Совет Европы было приостановлено. Однако взаимодействие Минска и Совета Европы последние годы продолжалось. Белоруссия также не ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на них победила Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 13:13Протесты в Белоруссии
Минск не против участие совета Европы в обсуждении реформ в стране
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыЛитваВ мире
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