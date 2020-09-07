https://ria.ru/20200907/vybory-1576876162.html
Явка на предстоящих выборах должна быть естественной, заявила Памфилова
Явка в единый день голосования должна быть естественной, чтобы люди приходили голосовать, исходя из своего понимания, а не под давлением, считает председатель... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:07
2020-09-07T14:07
2020-09-07T14:07
элла памфилова
политика
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Явка в единый день голосования должна быть естественной, чтобы люди приходили голосовать, исходя из своего понимания, а не под давлением, считает председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Единый день голосования запланирован на 13 сентября."У меня ожидания, чтобы выборы прошли честно, открыто, прозрачно, чтобы результат был достоверен, и никто в нем не сомневался. Ожидания, что все кандидаты и партии соберут все свои ресурсы и обеспечат наблюдением этот процесс. А явка пусть будет естественной, чтобы люди шли голосовать, исходя из своего понимания, а не под давлением", - сказала Памфилова журналистам.
https://ria.ru/20200907/golosovanie-1576873013.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика