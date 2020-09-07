https://ria.ru/20200907/turisty-1576875581.html
В Бурятии пропали двое туристов
Двое туристов из состава незарегистрированной тургруппы пропали в Окинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:30
2020-09-07T14:30
2020-09-07T14:30
туризм
республика бурятия
туризм
новости - туризм
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
окинский район
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<strong>КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости.</strong> Двое туристов из состава незарегистрированной тургруппы пропали в Окинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в МЧС республики.По словам собеседника агентства, туристическая группа, планировавшая сплав по реке Кетой на катамаранах не зарегистрировалась и не зарегистрировала предполагаемый маршрут."По предварительным данным, участники начали сплав и должны были встретиться в назначенной точке, но два человека не пришли. В настоящее время на поиски привлечена авиация, потому что район предполагаемых поисков труднодоступный", — сказал собеседник агентства.По его словам, число участников группы также уточняется.
https://ria.ru/20200409/1569633223.html
республика бурятия
окинский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), окинский район
КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Двое туристов из состава незарегистрированной тургруппы пропали в Окинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
По словам собеседника агентства, туристическая группа, планировавшая сплав по реке Кетой на катамаранах не зарегистрировалась и не зарегистрировала предполагаемый маршрут.
"По предварительным данным, участники начали сплав и должны были встретиться в назначенной точке, но два человека не пришли. В настоящее время на поиски привлечена авиация, потому что район предполагаемых поисков труднодоступный", — сказал собеседник агентства.
По его словам, число участников группы также уточняется.