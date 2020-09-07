https://ria.ru/20200907/turisty-1576875581.html

В Бурятии пропали двое туристов

Двое туристов из состава незарегистрированной тургруппы пропали в Окинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в МЧС республики. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:30

2020-09-07T14:30

2020-09-07T14:30

туризм

республика бурятия

туризм

новости - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

окинский район

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<strong>КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости.</strong> Двое туристов из состава незарегистрированной тургруппы пропали в Окинском районе Бурятии, сообщили РИА Новости в МЧС республики.По словам собеседника агентства, туристическая группа, планировавшая сплав по реке Кетой на катамаранах не зарегистрировалась и не зарегистрировала предполагаемый маршрут."По предварительным данным, участники начали сплав и должны были встретиться в назначенной точке, но два человека не пришли. В настоящее время на поиски привлечена авиация, потому что район предполагаемых поисков труднодоступный", — сказал собеседник агентства.По его словам, число участников группы также уточняется.

https://ria.ru/20200409/1569633223.html

республика бурятия

окинский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), окинский район