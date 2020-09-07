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Биография Игоря Сечина
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Иванович Сечин... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T01:33
2020-09-07T01:33
игорь сечин
ленинград
справки
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Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Иванович Сечин <a href="http://viperson.ru/people/sechin-igor-ivanovich" target="_blank">родился 7 сентября 1960 года</a> в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1984 году <a href="https://www.rosneft.ru/governance/corpboard/item/803/" target="_blank">окончил</a> филологический факультет Ленинградского государственного университета, получил специальность преподавателя португальского и французского языков. Кандидат экономических наук. После окончания университета был <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/88341/%D0%A1%D0%95%D0%A7%D0%98%D0%9D_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank">призван</a> на службу в армию (1984-1986). Работал переводчиком в Мозамбике во внешнеторговом объединении "Техноэкспорт", был военным переводчиком в Анголе. Затем работал в иностранном отделе Ленинградского университета. В 1988-1991 годах – инструктор, ведущий инструктор, специалист управления внешнеэкономических связей исполкома Ленинградского городского совета.С 1991 года по 1996 год работал в мэрии Санкт-Петербурга, занимал должности главного специалиста, помощника руководителя, начальника аппарата заместителя мэра, начальника аппарата первого заместителя мэра – председателя комитета по внешним связям. В 1996-1997 годах был заместителем начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управления делами президента РФ.В 1997-1998 годах работал начальником общего отдела главного контрольного управления президента РФ.В 1998 годах – руководитель аппарата первого заместителя руководителя Администрации президента РФ. В 1999 году – руководитель секретариата первого заместителя председателя правительства РФ. С августа по ноябрь 1999 года – руководитель секретариата председателя правительства РФ.С ноября 1999 по январь 2000 года – первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ.С 2000 по 2004 год был заместителем руководителя Администрации президента РФ.В 2004-2008 годах – заместитель руководителя администрации президента РФ – помощник президента РФ.С 2008 года по 2012 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.С мая 2012 года по настоящее время – главный исполнительный директор, председатель правления ПАО " Нефтяная компания "Роснефть". <a href="https://www.rosneft.ru/press/releases/item/182523/" target="_blank">Возглавлял</a> совет директоров ОАО "НК "Роснефть" с 2004 год по 2011 год. В ноябре 2012 года был вновь избран в состав совета директоров ОАО "НК "Роснефть", в том числе, с июня 2013 года является заместителем председателя совета директоров ОАО "НК "Роснефть" (15 июня 2016 года ОАО "НК "Роснефть" преобразовано в ПАО "НК "Роснефть"). <a href="https://ria.ru/person_Igor_Sechin" target="_blank">Игорь Сечин</a> <a href="https://www.rosneft.ru/governance/corpboard/shareholding/" target="_blank">владеет</a> 13 489 350 акций ПАО "НК "Роснефть" (0,1273% от уставного капитала компании). Награжден <a href="http://ria.ru/politics/20110209/332458721.html" target="_blank">орденом Дружбы</a> (2011), знаком отличия "<a href="http://ria.ru/moscow/20100907/273108430.html" target="_blank">За заслуги перед Москвой</a>" (2010). <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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игорь сечин, ленинград, справки

Биография Игоря Сечина

01:33 07.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" Игорь Иванович Сечин родился 7 сентября 1960 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1984 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, получил специальность преподавателя португальского и французского языков. Кандидат экономических наук.
После окончания университета был призван на службу в армию (1984-1986). Работал переводчиком в Мозамбике во внешнеторговом объединении "Техноэкспорт", был военным переводчиком в Анголе. Затем работал в иностранном отделе Ленинградского университета.
В 1988-1991 годах – инструктор, ведущий инструктор, специалист управления внешнеэкономических связей исполкома Ленинградского городского совета.
С 1991 года по 1996 год работал в мэрии Санкт-Петербурга, занимал должности главного специалиста, помощника руководителя, начальника аппарата заместителя мэра, начальника аппарата первого заместителя мэра – председателя комитета по внешним связям.
В 1996-1997 годах был заместителем начальника отдела по работе с собственностью за рубежом управления внешних экономических связей управления делами президента РФ.
В 1997-1998 годах работал начальником общего отдела главного контрольного управления президента РФ.
В 1998 годах – руководитель аппарата первого заместителя руководителя Администрации президента РФ.
В 1999 году – руководитель секретариата первого заместителя председателя правительства РФ. С августа по ноябрь 1999 года – руководитель секретариата председателя правительства РФ.
С ноября 1999 по январь 2000 года – первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ.
С 2000 по 2004 год был заместителем руководителя Администрации президента РФ.
В 2004-2008 годах – заместитель руководителя администрации президента РФ – помощник президента РФ.
С 2008 года по 2012 год занимал должность заместителя председателя правительства РФ.
С мая 2012 года по настоящее время – главный исполнительный директор, председатель правления ПАО " Нефтяная компания "Роснефть".
Возглавлял совет директоров ОАО "НК "Роснефть" с 2004 год по 2011 год. В ноябре 2012 года был вновь избран в состав совета директоров ОАО "НК "Роснефть", в том числе, с июня 2013 года является заместителем председателя совета директоров ОАО "НК "Роснефть" (15 июня 2016 года ОАО "НК "Роснефть" преобразовано в ПАО "НК "Роснефть").
Игорь Сечин владеет 13 489 350 акций ПАО "НК "Роснефть" (0,1273% от уставного капитала компании).
Награжден орденом Дружбы (2011), знаком отличия "За заслуги перед Москвой" (2010).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
200008
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Игорь СечинЛенинградСправки
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