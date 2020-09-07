https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576884991.html

Совет оппозиции Белоруссии продолжит контакты с Евросоюзом

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции намерен расширить международную деятельность, будет продолжать контакты с ЕС, хочет инициировать контакты с РФ... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:05

2020-09-07T16:05

2020-09-07T16:05

протесты в белоруссии

павел латушко

александр лукашенко

сергей лавров

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет (КС) белорусской оппозиции намерен расширить международную деятельность, будет продолжать контакты с ЕС, хочет инициировать контакты с РФ и США, заявил в понедельник в Варшаве член президиума совета <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a>."Мы планируем усилить международную деятельность КС, чтобы сотни тысяч белорусов, которые выходят (для протестов – ред.) на улицы белорусских городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом… Мы планируем поддерживать контакты с ЕС, также мы будем инициировать контакты с Россией и США", - сказал Латушко журналистам, трансляция пресс-конференции велась на Facebook членов совета.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Латушко заявлял РИА Новости, что совет оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне". России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Латушко ранее заявил РИА Новости, что выехал в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576876759.html

https://ria.ru/20200907/provokatsii-1576861309.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, александр лукашенко, сергей лавров, польша, белоруссия, литва, в мире