Совет оппозиции Белоруссии продолжит контакты с Евросоюзом
Павел Латушко. Архивное фото
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Координационный совет (КС) белорусской оппозиции намерен расширить международную деятельность, будет продолжать контакты с ЕС, хочет инициировать контакты с РФ и США, заявил в понедельник в Варшаве член президиума совета Павел Латушко.
"Мы планируем усилить международную деятельность КС, чтобы сотни тысяч белорусов, которые выходят (для протестов – ред.) на улицы белорусских городов, не чувствовали себя брошенными международным сообществом… Мы планируем поддерживать контакты с ЕС, также мы будем инициировать контакты с Россией и США", - сказал Латушко журналистам, трансляция пресс-конференции велась на Facebook членов совета.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. Латушко заявлял РИА Новости, что совет оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне". России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Латушко ранее заявил РИА Новости, что выехал в Польшу для проведения ряда встреч и участия в мероприятии международного уровня, но намерен вернуться обратно после его завершения. Дату своего возвращения он не назвал. Затем политик приехал в Литву, где провел встречи в парламенте, МИД, а также с экспертами, политологами и белорусской диаспорой. До этого Латушко заявлял, что белорусские силовики установили за ним наружное наблюдение. При этом генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.