https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576837213.html

Собянин рассказал, как относится к критике городских проектов

Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача,... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:17

2020-09-06T12:17

2020-09-06T12:17

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача, считает мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Столичный градоначальник отметил, что важна эмоциональная отдача москвичей."Ему как бы нравится то, что мы делаем или нет? Мы же для него делаем, не для себя, поэтому, конечно, эмоциональная отдача очень важна. И, конечно, тяжело переживать, когда только начинаешь каким-то проектом заниматься, ты, как бы, хватаешь негативную волну, эмоции всяких домыслов, страхов, которые возникают при этом. Но тем приятнее, после того, как ты сделал все это, то ты получаешь, наоборот, позитив, который перекрывает всю ту историю", - отметил мэр.

https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576836989.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество