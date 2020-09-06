Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576837213.html
Собянин рассказал, как относится к критике городских проектов
Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача,... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:17
2020-09-06T12:17
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0cf0599d90c6084277efe11ea0f7d2e6.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача, считает мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Столичный градоначальник отметил, что важна эмоциональная отдача москвичей."Ему как бы нравится то, что мы делаем или нет? Мы же для него делаем, не для себя, поэтому, конечно, эмоциональная отдача очень важна. И, конечно, тяжело переживать, когда только начинаешь каким-то проектом заниматься, ты, как бы, хватаешь негативную волну, эмоции всяких домыслов, страхов, которые возникают при этом. Но тем приятнее, после того, как ты сделал все это, то ты получаешь, наоборот, позитив, который перекрывает всю ту историю", - отметил мэр.
https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576836989.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_199:0:2930:2048_1400x0_80_0_0_2500fb1a88494ff9ee42e564da558b88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, как относится к критике городских проектов

12:17 06.09.2020
464
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача, считает мэр столицы Сергей Собянин.

"Ну, если такая судьба, я не должен шарахаться от каждого призыва. Сегодня это не нравится, завтра мне это не нравится. На той же пандемии, например, как мы говорили уже, половина считает, что мы слишком жестко действуем, половина - мягко. Вот попробуйте, в какую сторону вы в этом плане склоняетесь? К тем или к другим? Ни к тем, ни к другим не надо склоняться, надо идти посередине, выбирая оптимальный маршрут, оптимальные решения. Так во всем. В транспорте, благоустройстве, в реновации, во всем", - сказал Собянин в интервью телеканалу НТВ.

Столичный градоначальник отметил, что важна эмоциональная отдача москвичей.
"Ему как бы нравится то, что мы делаем или нет? Мы же для него делаем, не для себя, поэтому, конечно, эмоциональная отдача очень важна. И, конечно, тяжело переживать, когда только начинаешь каким-то проектом заниматься, ты, как бы, хватаешь негативную волну, эмоции всяких домыслов, страхов, которые возникают при этом. Но тем приятнее, после того, как ты сделал все это, то ты получаешь, наоборот, позитив, который перекрывает всю ту историю", - отметил мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 12:07
Собянин рассказал о своих прогулках по Москве
1511009
Обсудить 1
Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сравнил состояние московской экономики с ситуацией на Западе
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ в Москве
Собянин рассказал о своих прогулках по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о снижении уровня преступности во время пандемии
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал заявление немецкого МИД по Навальному
Олег Морозов
В Совфеде назвали обвинения в адрес России из-за Навального шантажом
Протестная акция женщин в Минске
Пресс-секретарь МВД Белоруссии призвала не втягивать в политику детей
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Алексей Навальный
Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал спор с Гергиевым о концертах во время пандемии
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Полицейский
Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли
Здание Верховной Рады Украины
Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния