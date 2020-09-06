https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576837213.html
Собянин рассказал, как относится к критике городских проектов
Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача,... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:17
2020-09-06T12:17
2020-09-06T12:17
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача, считает мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Столичный градоначальник отметил, что важна эмоциональная отдача москвичей."Ему как бы нравится то, что мы делаем или нет? Мы же для него делаем, не для себя, поэтому, конечно, эмоциональная отдача очень важна. И, конечно, тяжело переживать, когда только начинаешь каким-то проектом заниматься, ты, как бы, хватаешь негативную волну, эмоции всяких домыслов, страхов, которые возникают при этом. Но тем приятнее, после того, как ты сделал все это, то ты получаешь, наоборот, позитив, который перекрывает всю ту историю", - отметил мэр.
https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576836989.html
1
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Не нужно склоняться к позитивным или негативным оценкам городских проектов жителями, а выбирать оптимальные решения, при этом важна эмоциональная отдача, считает мэр столицы Сергей Собянин
.
"Ну, если такая судьба, я не должен шарахаться от каждого призыва. Сегодня это не нравится, завтра мне это не нравится. На той же пандемии, например, как мы говорили уже, половина считает, что мы слишком жестко действуем, половина - мягко. Вот попробуйте, в какую сторону вы в этом плане склоняетесь? К тем или к другим? Ни к тем, ни к другим не надо склоняться, надо идти посередине, выбирая оптимальный маршрут, оптимальные решения. Так во всем. В транспорте, благоустройстве, в реновации, во всем", - сказал Собянин в интервью телеканалу НТВ.
Столичный градоначальник отметил, что важна эмоциональная отдача москвичей.
"Ему как бы нравится то, что мы делаем или нет? Мы же для него делаем, не для себя, поэтому, конечно, эмоциональная отдача очень важна. И, конечно, тяжело переживать, когда только начинаешь каким-то проектом заниматься, ты, как бы, хватаешь негативную волну, эмоции всяких домыслов, страхов, которые возникают при этом. Но тем приятнее, после того, как ты сделал все это, то ты получаешь, наоборот, позитив, который перекрывает всю ту историю", - отметил мэр.