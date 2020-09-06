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https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576836989.html
Собянин рассказал о своих прогулках по Москве
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что гуляет по Москве. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:07
2020-09-06T12:07
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> рассказал, что гуляет по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Конечно, гуляю. Просто, конечно, не пройдешься, но пройтись можно", - сказал Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">НТВ</a>, отвечая на вопрос, гуляет ли он по городу.Он также отметил, что концепт и в целом город стал другим после благоустройства центральных улиц перед чемпионатом мира по футболу."Люди, приехавшие от Мексики до Японии, США, оценили это и сказали: "Круто, ребята, у вас!". Слушайте, вроде бы действительно ничего", - отметил Собянин.
https://ria.ru/20200904/moskva-1576769350.html
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сергей собянин, москва

Собянин рассказал о своих прогулках по Москве

12:07 06.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что гуляет по Москве.
"Конечно, гуляю. Просто, конечно, не пройдешься, но пройтись можно", - сказал Собянин в интервью телеканалу НТВ, отвечая на вопрос, гуляет ли он по городу.
Он также отметил, что концепт и в целом город стал другим после благоустройства центральных улиц перед чемпионатом мира по футболу.
"Люди, приехавшие от Мексики до Японии, США, оценили это и сказали: "Круто, ребята, у вас!". Слушайте, вроде бы действительно ничего", - отметил Собянин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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