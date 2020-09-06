https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576836989.html

Собянин рассказал о своих прогулках по Москве

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что гуляет по Москве. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:07

2020-09-06T12:07

2020-09-06T12:07

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576789779_0:179:2235:1436_1400x0_80_0_0_f056c4996940512f8483702d5ec55dbb.jpg

<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> рассказал, что гуляет по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Конечно, гуляю. Просто, конечно, не пройдешься, но пройтись можно", - сказал Собянин в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">НТВ</a>, отвечая на вопрос, гуляет ли он по городу.Он также отметил, что концепт и в целом город стал другим после благоустройства центральных улиц перед чемпионатом мира по футболу."Люди, приехавшие от Мексики до Японии, США, оценили это и сказали: "Круто, ребята, у вас!". Слушайте, вроде бы действительно ничего", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20200904/moskva-1576769350.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва