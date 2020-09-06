https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html
Попугай раскрыл наличие у мужчины любовницы
Говорящий попугай выдал наличие у мужа любовницы, что может привести к разводу супругов, пишет новостной ресурс Mako. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:28
2020-09-06T13:28
2020-09-06T13:28
израиль
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости.</strong> Говорящий попугай выдал наличие у мужа любовницы, что может привести к разводу супругов, пишет новостной ресурс <a href="https://www.mako.co.il/" target="_blank">Mako</a>.Как сообщает ресурс, история произошла в семье 50-летнего бизнесмена на юге <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>. Около 15 лет у супругов дома живет говорящий попугай жако. За эти годы он выучил имена всех членов семьи и частых гостей, соседей, собак и кошек, а также научился пародировать голоса.В последнее время к списку слов, которые знал попугай, добавилось имя секретарши мужа. Иногда мужчина работал в пристройке к дому, которая имела общую стену с комнатой, в которой жил попугай.Часто повторение имени секретарши вызвало подозрение у жены. Супруга, которую не успокоили объяснения мужа, наняла частного детектива.Получив доказательства измены, жена обратилась в раввинатский суд с требованием развести их и выплатить ей компенсацию в размере двух миллионов шекелей (почти 600 тысяч долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>).
https://ria.ru/20170208/1487406175.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире