https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html

Попугай раскрыл наличие у мужчины любовницы

Говорящий попугай выдал наличие у мужа любовницы, что может привести к разводу супругов, пишет новостной ресурс Mako. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:28

2020-09-06T13:28

2020-09-06T13:28

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости.</strong> Говорящий попугай выдал наличие у мужа любовницы, что может привести к разводу супругов, пишет новостной ресурс <a href="https://www.mako.co.il/" target="_blank">Mako</a>.Как сообщает ресурс, история произошла в семье 50-летнего бизнесмена на юге <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>. Около 15 лет у супругов дома живет говорящий попугай жако. За эти годы он выучил имена всех членов семьи и частых гостей, соседей, собак и кошек, а также научился пародировать голоса.В последнее время к списку слов, которые знал попугай, добавилось имя секретарши мужа. Иногда мужчина работал в пристройке к дому, которая имела общую стену с комнатой, в которой жил попугай.Часто повторение имени секретарши вызвало подозрение у жены. Супруга, которую не успокоили объяснения мужа, наняла частного детектива.Получив доказательства измены, жена обратилась в раввинатский суд с требованием развести их и выплатить ей компенсацию в размере двух миллионов шекелей (почти 600 тысяч долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>).

https://ria.ru/20170208/1487406175.html

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, в мире