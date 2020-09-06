https://ria.ru/20200906/forsazh-1576830105.html

Форум для молодых специалистов "Форсаж" стартовал в России

Юбилейный форум "Форсаж" начал свою работу в воскресенье в России. В ходе мероприятия в онлайн и офлайн форматах с 6 по 12 сентября молодые специалисты... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T09:00

2020-09-06T09:00

2020-09-06T09:00

навигатор абитуриента

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Юбилейный форум "Форсаж" начал свою работу в воскресенье в России. В ходе мероприятия в онлайн и офлайн форматах с 6 по 12 сентября молодые специалисты совместно с предпринимателями и ведущими экспертами в различных сферах деятельности обсудят тренды и цели устойчивого развития международного сообщества, сообщили в пресс-центре форума.По словам организаторов, в этом году "Форсаж" собрал более 800 участников из всех регионов России и 17 регионов мира. Среди них молодые специалисты из разных секторов экономики.Тема этого года "Устойчивое развитие и ответственное лидерство", рассказали организаторы."В этом году форуму 10 лет, но впервые за свою историю он проходит в гибридном формате. Часть участников будут работать очно, в телестудии в Москве, часть – удаленно, на онлайн-платформе форума "Форсаж". Тема этого года будет проработана через глубокие, содержательные выступления экспертов в неожиданных, ярких форматах – "экзистенциальный стендап", "интеллектуальный поединок", "сторителлинг", "обратное интервью", – прокомментировала председатель оргкомитета, председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате РФ Ольга Голышенкова.Помимо этого, по ее словам, все дни образовательной программы форума участники будут практиковаться в принятии ответственных решений в логике концепции устойчивого развития через метафорическую игру онлайн.Организатором форума является Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи ("Росмолодежи") и Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при Общественной палате Российской Федерации.

https://na.ria.ru/20200902/forsazh-1576597674.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество