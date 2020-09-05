https://ria.ru/20200905/namibiya-1576725298.html

Еще одна страна открыла границы для иностранных туристов

Намибия возобновила прием иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T11:42

2020-09-05T11:42

2020-09-05T11:42

туризм

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

юар

намибия

эфиопия

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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. </strong>Намибия возобновила прием иностранных туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52609.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По словам экспертов, схема въезда и пребывания в этой стране для зарубежных путешественников пока выглядит сложной. Туристы должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус (срок годности – 72 часа) и въезжать через главный международный аэропорт в столице страны — Виндхуке.По прибытии нужно заполнить анкету о состоянии здоровья. Если при прохождении термометрии в аэропорту у них обнаружены какие-либо подозрительные симптомы, придется пройти платный тест на COVID-19.Еще необходима туристическая страховка, которая покрывает лечение и неожиданное пребывание в отеле. А также нужно обязательно приобрести местный номер мобильного телефона, который будет отслеживаться властями Намибии.Прилетев, гости должны отправиться прямо из аэропорта в отель или жилье, одобренное Советом по туризму Намибии и сертифицированное министерством здравоохранения. По пути иностранцам нельзя делать остановки.В течение первых семи дней путешественники могут проживать только в одном месте. На пятый день пребывания они должны сделать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то гости могут продолжить изучение страны и свободно перемещаться в другие отели и кемпинги.Эксперты отмечают, что Намибия никогда не была массовым направлением отдыха для российских туристов. Они попадали в нее только в комбинации с ЮАР и другими странами Африки. В прошлом году там побывало 11 россиян в позапрошлом – 63.Между РФ и Намибией никогда не существовало прямого авиасообщения. В настоящее время добраться туда можно лишь с двумя стыковками. Это будет маршрут Москва-Стамбул-Аддис-Абеба (Эфиопия) – Виндхук. Стоимость только перелета в сентябре — от 160 тысяч рублей на человека в одну сторону.Как считают туроператоры, при таких ценах и сложной системе въезда вряд ли россияне решаться на путешествие туда. Скорее, они выберут более близкую и понятную Танзанию, если говорить об африканских направлениях.

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, юар, намибия, эфиопия