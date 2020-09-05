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Туризм
https://ria.ru/20200905/namibiya-1576725298.html
Еще одна страна открыла границы для иностранных туристов
Намибия возобновила прием иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T11:42
2020-09-05T11:42
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
юар
намибия
эфиопия
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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. </strong>Намибия возобновила прием иностранных туристов, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52609.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.По словам экспертов, схема въезда и пребывания в этой стране для зарубежных путешественников пока выглядит сложной. Туристы должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус (срок годности – 72 часа) и въезжать через главный международный аэропорт в столице страны — Виндхуке.По прибытии нужно заполнить анкету о состоянии здоровья. Если при прохождении термометрии в аэропорту у них обнаружены какие-либо подозрительные симптомы, придется пройти платный тест на COVID-19.Еще необходима туристическая страховка, которая покрывает лечение и неожиданное пребывание в отеле. А также нужно обязательно приобрести местный номер мобильного телефона, который будет отслеживаться властями Намибии.Прилетев, гости должны отправиться прямо из аэропорта в отель или жилье, одобренное Советом по туризму Намибии и сертифицированное министерством здравоохранения. По пути иностранцам нельзя делать остановки.В течение первых семи дней путешественники могут проживать только в одном месте. На пятый день пребывания они должны сделать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то гости могут продолжить изучение страны и свободно перемещаться в другие отели и кемпинги.Эксперты отмечают, что Намибия никогда не была массовым направлением отдыха для российских туристов. Они попадали в нее только в комбинации с ЮАР и другими странами Африки. В прошлом году там побывало 11 россиян в позапрошлом – 63.Между РФ и Намибией никогда не существовало прямого авиасообщения. В настоящее время добраться туда можно лишь с двумя стыковками. Это будет маршрут Москва-Стамбул-Аддис-Абеба (Эфиопия) – Виндхук. Стоимость только перелета в сентябре — от 160 тысяч рублей на человека в одну сторону.Как считают туроператоры, при таких ценах и сложной системе въезда вряд ли россияне решаться на путешествие туда. Скорее, они выберут более близкую и понятную Танзанию, если говорить об африканских направлениях.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
юар
намибия
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Новости
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туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, юар, намибия, эфиопия

Еще одна страна открыла границы для иностранных туристов

11:42 05.09.2020
9706
© Depositphotos / giuseppemasci.me.comЖители города Виндхук, Намибия
Жители города Виндхук, Намибия - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Depositphotos / giuseppemasci.me.com
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Намибия возобновила прием иностранных туристов, сообщает АТОР.
По словам экспертов, схема въезда и пребывания в этой стране для зарубежных путешественников пока выглядит сложной.
Туристы должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус (срок годности – 72 часа) и въезжать через главный международный аэропорт в столице страны — Виндхуке.
По прибытии нужно заполнить анкету о состоянии здоровья. Если при прохождении термометрии в аэропорту у них обнаружены какие-либо подозрительные симптомы, придется пройти платный тест на COVID-19.
Еще необходима туристическая страховка, которая покрывает лечение и неожиданное пребывание в отеле. А также нужно обязательно приобрести местный номер мобильного телефона, который будет отслеживаться властями Намибии.
Прилетев, гости должны отправиться прямо из аэропорта в отель или жилье, одобренное Советом по туризму Намибии и сертифицированное министерством здравоохранения. По пути иностранцам нельзя делать остановки.
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В течение первых семи дней путешественники могут проживать только в одном месте. На пятый день пребывания они должны сделать тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, то гости могут продолжить изучение страны и свободно перемещаться в другие отели и кемпинги.
Эксперты отмечают, что Намибия никогда не была массовым направлением отдыха для российских туристов. Они попадали в нее только в комбинации с ЮАР и другими странами Африки. В прошлом году там побывало 11 россиян в позапрошлом – 63.
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Между РФ и Намибией никогда не существовало прямого авиасообщения. В настоящее время добраться туда можно лишь с двумя стыковками. Это будет маршрут Москва-Стамбул-Аддис-Абеба (Эфиопия) – Виндхук. Стоимость только перелета в сентябре — от 160 тысяч рублей на человека в одну сторону.
Как считают туроператоры, при таких ценах и сложной системе въезда вряд ли россияне решаться на путешествие туда. Скорее, они выберут более близкую и понятную Танзанию, если говорить об африканских направлениях.
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ТуризмТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмЮАРНамибияЭфиопия
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