https://ria.ru/20200905/deti-1576689741.html

Российские туристы рассказали, как организовывали отдых своих детей

Более 70 процентов россиян, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий, смогли отправить детей на отдых, сообщает OneTwoTrip РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T12:46

2020-09-05T12:46

2020-09-05T12:46

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости</strong>. Более 70 процентов россиян, принявших участие в опросе сервиса для планирования путешествий, смогли отправить детей на отдых, сообщает OneTwoTripВ исследовании приняли участие 2 372 человека. Оказалось, что 71,1 процента из них удалось отправить ребенка на отдых — чаще всего это были поездки с другими взрослыми (65,3 процента), отдых у родственников (20,8 процента) или на даче (18,8 процента). 9,9 процента респондентов смогли вывезти детей на море, а по четыре процента — в лагерь или санаторий. Выбирать можно было несколько вариантов ответов.Те, кто не смог организовать этим летом детский отдых, признались, что им было страшно в текущей ситуации отправлять куда-то ребенка (этот вариант выбрали 46,3 процента), а у многих также не было финансовой возможности (43,9 процента). Еще 22 процента надеются, что поедут куда-нибудь всей семьей осенью или зимой. Коронавирус помешал 4,9 процента респондентов — из-за пандемии отменили рейсы, на которые они покупали билеты.Выбор определенного типа отдыха — на море, на даче, у родственников или в семейной поездке — для большинства был обусловлен удобством и невысокой стоимостью. Около трети опрошенных отметили, что считают такие каникулы наиболее безопасными, и столько же — что формат выбрал сам ребенок. Многие россияне (87,5 процента), которые этим летом отправили детей в лагерь или санаторий, объяснили, что основным критерием выбора конкретного места было наличие водных активностей — моря, реки или хотя бы бассейна. Для половины было важно доброжелательное отношение воспитателей. Также серьезными плюсами становились возможность контролировать ребенка и высокий уровень безопасности. Для четверти опрошенных значение имеют насыщенная образовательная программа и физическая активность.Больше всего россиян считают наиболее благоприятным для детского отдыха Краснодарский край — его выбрали 49,5 процента респондентов. Более 15 процентов отметили Крым, а третье место заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область.Кроме того, родители называли Калининградскую область, Иркутскую область, Республику Татарстан, Москву и область, Алтайский край, Астраханскую и Владимирскую области.Свой выбор путешественники с детьми чаще всего объясняли комфортом региона для семейного отдыха, наличием необходимой инфраструктуры и хорошей экологией. Также важны расстояние и стоимость поездки и безопасность региона, а вот на эпидемиологическую ситуацию ориентировались всего 12,9 процента опрошенных.Большинство респондентов этим летом не экономили на отдыхе своих детей: самым популярным оказался вариант "более 40 000 рублей".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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