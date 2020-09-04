https://ria.ru/20200904/zdravookhranenie-1576769512.html

Глава Поморья: подходы к управлению здравоохранением региона нужно менять

Подходы к управлению здравоохранением в Поморье нужно менять; качественная медицина на местах должна стать одним из важнейших приоритетов региона, считает врио... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:41

2020-09-04T12:41

2020-09-04T12:41

архангельская область

александр цыбульский

здоровье - общество

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости</strong>. Подходы к управлению здравоохранением в Поморье нужно менять; качественная медицина на местах должна стать одним из важнейших приоритетов региона, считает врио губернатора Архангельской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>, выступивший на обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее".По мнению главы Поморья, необходимо разделять экономический эффект от оптимизации здравоохранения и реальные достижения в области медобслуживания."Если в деревнях и селах считают, что ситуация катастрофическая, значит, что-то делается не так, значит, нужно менять подходы в управлении здравоохранением. Если на территории нет возможности вызвать к ребенку врача, который приехал бы в течение получаса, то 80% людей с такой территории уедут. И с этой проблемой нужно работать", - призвал Цыбульский.Глава региона призвал глав муниципальных образований и поселений, депутатов райсоветов и Областного собрания, представителей науки и общественных дорганизаций региона совместно найти ответ на вопрос, как привлечь врачей и медсестер к работе в сельской местности.По мнению Цыбульского, при равных условиях люди в большинстве своем выберут работу в селах южных регионов страны, а не на Севере. А это значит, что необходимо найти такие решения, которые сделали бы работу в северных деревнях и селах перспективной."Тогда и в 14 фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут сданы в эксплуатацию в Поморье в этом году, придут работать люди, от которых зависят жизнь и здоровье каждой семьи", - убежден глава региона.

https://ria.ru/20200824/meditsina-1576261865.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, здоровье - общество