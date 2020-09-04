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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200904/zdravookhranenie-1576769512.html
Глава Поморья: подходы к управлению здравоохранением региона нужно менять
Подходы к управлению здравоохранением в Поморье нужно менять; качественная медицина на местах должна стать одним из важнейших приоритетов региона, считает врио... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:41
2020-09-04T12:41
архангельская область
александр цыбульский
здоровье - общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости</strong>. Подходы к управлению здравоохранением в Поморье нужно менять; качественная медицина на местах должна стать одним из важнейших приоритетов региона, считает врио губернатора Архангельской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>, выступивший на обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее".По мнению главы Поморья, необходимо разделять экономический эффект от оптимизации здравоохранения и реальные достижения в области медобслуживания."Если в деревнях и селах считают, что ситуация катастрофическая, значит, что-то делается не так, значит, нужно менять подходы в управлении здравоохранением. Если на территории нет возможности вызвать к ребенку врача, который приехал бы в течение получаса, то 80% людей с такой территории уедут. И с этой проблемой нужно работать", - призвал Цыбульский.Глава региона призвал глав муниципальных образований и поселений, депутатов райсоветов и Областного собрания, представителей науки и общественных дорганизаций региона совместно найти ответ на вопрос, как привлечь врачей и медсестер к работе в сельской местности.По мнению Цыбульского, при равных условиях люди в большинстве своем выберут работу в селах южных регионов страны, а не на Севере. А это значит, что необходимо найти такие решения, которые сделали бы работу в северных деревнях и селах перспективной."Тогда и в 14 фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут сданы в эксплуатацию в Поморье в этом году, придут работать люди, от которых зависят жизнь и здоровье каждой семьи", - убежден глава региона.
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александр цыбульский, здоровье - общество

Глава Поморья: подходы к управлению здравоохранением региона нужно менять

12:41 04.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Архангельской областиГлава Поморья Александр Цыбульский
Глава Поморья Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости. Подходы к управлению здравоохранением в Поморье нужно менять; качественная медицина на местах должна стать одним из важнейших приоритетов региона, считает врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, выступивший на обсуждении программы развития региона "Вместе мы сильнее".
"Здравоохранение – вопрос, который волнует абсолютно всех. Ни одной встречи не прошло, на которой не обсуждались бы проблемы изношенности медицинской инфраструктуры и оборудования, нехватки кадров. Увы, проведенная оптимизация здравоохранения во многом не учла особенностей территорий и не везде сыграла в плюс", - приводит слова Цыбульского пресс-служба регионального правительства.
По мнению главы Поморья, необходимо разделять экономический эффект от оптимизации здравоохранения и реальные достижения в области медобслуживания.
"Если в деревнях и селах считают, что ситуация катастрофическая, значит, что-то делается не так, значит, нужно менять подходы в управлении здравоохранением. Если на территории нет возможности вызвать к ребенку врача, который приехал бы в течение получаса, то 80% людей с такой территории уедут. И с этой проблемой нужно работать", - призвал Цыбульский.
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Глава региона призвал глав муниципальных образований и поселений, депутатов райсоветов и Областного собрания, представителей науки и общественных дорганизаций региона совместно найти ответ на вопрос, как привлечь врачей и медсестер к работе в сельской местности.
По мнению Цыбульского, при равных условиях люди в большинстве своем выберут работу в селах южных регионов страны, а не на Севере. А это значит, что необходимо найти такие решения, которые сделали бы работу в северных деревнях и селах перспективной.
"Тогда и в 14 фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут сданы в эксплуатацию в Поморье в этом году, придут работать люди, от которых зависят жизнь и здоровье каждой семьи", - убежден глава региона.
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийЗдоровье - Общество
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