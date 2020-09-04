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В Тернопольской области на предприятии прозвучали взрывы
Два взрыва произошли на одном из предприятий Тернопольской области на Украине, полиция ищет причастных к инциденту, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:53
2020-09-04T16:53
тернопольская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Два взрыва произошли на одном из предприятий <a href="http://ria.ru/location_Ternopolskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тернопольской области</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, полиция ищет причастных к инциденту, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."Лиц, причастных к взрыву на одном из предприятий Тернопольской области, устанавливают правоохранители. Сигнализация на предприятии сработала в результате двух взрывов. На момент вероятного хулиганства на предприятии работала ночная смена - около 30 человек. К счастью, люди не пострадали. Специалисты взрывотехнического подразделения, правоохранители и криминалисты осмотрели территорию. Предварительно эксперты обнаружили два эпицентра взрывов, характерных для гранат РГД-5 и Ф-1", - говорится в сообщении на <a href="https://tp.npu.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>полиции области.Отмечается, что на месте происшествия были найдены металлические обломки, фрагменты запалов и другие детали. По факту инцидента начато расследование.
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тернопольская область
украина
РИА Новости
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тернопольская область, украина, в мире

В Тернопольской области на предприятии прозвучали взрывы

16:53 04.09.2020
493
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 сен – РИА Новости. Два взрыва произошли на одном из предприятий Тернопольской области на Украине, полиция ищет причастных к инциденту, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.
"Лиц, причастных к взрыву на одном из предприятий Тернопольской области, устанавливают правоохранители. Сигнализация на предприятии сработала в результате двух взрывов. На момент вероятного хулиганства на предприятии работала ночная смена - около 30 человек. К счастью, люди не пострадали. Специалисты взрывотехнического подразделения, правоохранители и криминалисты осмотрели территорию. Предварительно эксперты обнаружили два эпицентра взрывов, характерных для гранат РГД-5 и Ф-1", - говорится в сообщении на сайте полиции области.
Отмечается, что на месте происшествия были найдены металлические обломки, фрагменты запалов и другие детали. По факту инцидента начато расследование.
Захват заложников в Луцке - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 17:45
В МВД Украины рассказали о взрывах в Луцке
11191013
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