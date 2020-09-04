https://ria.ru/20200904/vzryv-1576790242.html

В Тернопольской области на предприятии прозвучали взрывы

Два взрыва произошли на одном из предприятий Тернопольской области на Украине, полиция ищет причастных к инциденту, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:53

2020-09-04T16:53

2020-09-04T16:53

тернопольская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152902/30/1529023025_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_643a78bce05ac1835bf4caae9927364b.jpg

<strong>КИЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Два взрыва произошли на одном из предприятий <a href="http://ria.ru/location_Ternopolskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тернопольской области</a> на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, полиция ищет причастных к инциденту, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."Лиц, причастных к взрыву на одном из предприятий Тернопольской области, устанавливают правоохранители. Сигнализация на предприятии сработала в результате двух взрывов. На момент вероятного хулиганства на предприятии работала ночная смена - около 30 человек. К счастью, люди не пострадали. Специалисты взрывотехнического подразделения, правоохранители и криминалисты осмотрели территорию. Предварительно эксперты обнаружили два эпицентра взрывов, характерных для гранат РГД-5 и Ф-1", - говорится в сообщении на <a href="https://tp.npu.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>полиции области.Отмечается, что на месте происшествия были найдены металлические обломки, фрагменты запалов и другие детали. По факту инцидента начато расследование.

https://ria.ru/20200721/1574667158.html

2

тернопольская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тернопольская область, украина, в мире