https://ria.ru/20200904/vaktsinatsiya-1576785353.html

Эксперт: привиться от коронавируса будет полезнее, чем переболеть им

Вакцинация от коронавируса российским препаратом будет полезнее, чем если человек переболеет: исследования эффективности показали, что уровень антител в этом... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:41

2020-09-04T15:41

2020-09-04T15:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса российским препаратом будет полезнее, чем если человек переболеет: исследования эффективности показали, что уровень антител в этом случае будет примерно в 1,4 раза выше, заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев."Вчера уже в журнале <a href="https://www.thelancet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Lancet</a> опубликованы данные российские о эффективности вакцины. Очень интересная ситуация: российская вакцина оказалась в полтора раза эффективнее оксфордской... Это очень хорошая новость, она в очередной раз повергла в дикое возмущение наших коллег", - сказал Еделев в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" в пятницу.Он уточнил, что уровень вируснейтрализующих антител от российской двухкомпонентной вакцины оказался примерно в полтора раза больше, чем от аналога - оксфордской и вакцины AstraZeneca."И примерно в 1,4 раза выше уровень антител оказался, чем у тех людей, которые переболели ковидом в очень серьезной форме. Вакцинироваться даже полезнее, чем переболеть", - заявил Еделев.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777808.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество