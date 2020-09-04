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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsinatsiya-1576785353.html
Эксперт: привиться от коронавируса будет полезнее, чем переболеть им
Вакцинация от коронавируса российским препаратом будет полезнее, чем если человек переболеет: исследования эффективности показали, что уровень антител в этом... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:41
2020-09-04T15:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса российским препаратом будет полезнее, чем если человек переболеет: исследования эффективности показали, что уровень антител в этом случае будет примерно в 1,4 раза выше, заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев."Вчера уже в журнале <a href="https://www.thelancet.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Lancet</a> опубликованы данные российские о эффективности вакцины. Очень интересная ситуация: российская вакцина оказалась в полтора раза эффективнее оксфордской... Это очень хорошая новость, она в очередной раз повергла в дикое возмущение наших коллег", - сказал Еделев в эфире телеканала "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" в пятницу.Он уточнил, что уровень вируснейтрализующих антител от российской двухкомпонентной вакцины оказался примерно в полтора раза больше, чем от аналога - оксфордской и вакцины AstraZeneca."И примерно в 1,4 раза выше уровень антител оказался, чем у тех людей, которые переболели ковидом в очень серьезной форме. Вакцинироваться даже полезнее, чем переболеть", - заявил Еделев.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_R" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576777808.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт: привиться от коронавируса будет полезнее, чем переболеть им

15:41 04.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса российским препаратом будет полезнее, чем если человек переболеет: исследования эффективности показали, что уровень антител в этом случае будет примерно в 1,4 раза выше, заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев.
"Вчера уже в журнале Lancet опубликованы данные российские о эффективности вакцины. Очень интересная ситуация: российская вакцина оказалась в полтора раза эффективнее оксфордской... Это очень хорошая новость, она в очередной раз повергла в дикое возмущение наших коллег", - сказал Еделев в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.
Он уточнил, что уровень вируснейтрализующих антител от российской двухкомпонентной вакцины оказался примерно в полтора раза больше, чем от аналога - оксфордской и вакцины AstraZeneca.
"И примерно в 1,4 раза выше уровень антител оказался, чем у тех людей, которые переболели ковидом в очень серьезной форме. Вакцинироваться даже полезнее, чем переболеть", - заявил Еделев.
Новая вакцина во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-1 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 14:14Распространение нового коронавируса
Стали известны результаты испытания российской вакцины от коронавируса
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год. Минздрав РФ 25 августа выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1010006
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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