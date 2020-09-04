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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576803744.html
В России разрабатывают пять вакцин от коронавируса
Пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:38
2020-09-04T21:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование в России, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В общей сложности сейчас пять вакцин, те, которые рассматриваются или уже получили разрешение, проходят исследования ", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>".Мурашко уточнил, что среди них есть вакцина, разработанная институтом Чумакова, и вакцина центра "Вектор". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России разрабатывают пять вакцин от коронавируса

21:38 04.09.2020
457
© РФПИ и Центр имени ГамалеиВакцина против новой коронавирусной инфекции
Вакцина против новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В общей сложности сейчас пять вакцин, те, которые рассматриваются или уже получили разрешение, проходят исследования ", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Мурашко уточнил, что среди них есть вакцина, разработанная институтом Чумакова, и вакцина центра "Вектор".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2420000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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