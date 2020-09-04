https://ria.ru/20200904/vaktsina-1576803744.html

В России разрабатывают пять вакцин от коронавируса

Пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:38

2020-09-04T21:38

2020-09-04T21:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование в России, заявил министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."В общей сложности сейчас пять вакцин, те, которые рассматриваются или уже получили разрешение, проходят исследования ", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank">Россия 1</a>".Мурашко уточнил, что среди них есть вакцина, разработанная институтом Чумакова, и вакцина центра "Вектор". <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество