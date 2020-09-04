https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576719481.html
Имиджмейкер оценила образ Тихановской
Стиль экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не изменился после выборов, ее отличает естественность и человечность, считает президент... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:53
2020-09-04T09:53
2020-09-04T10:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Стиль экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> не изменился после выборов, ее отличает естественность и человечность, считает президент американской компании Jennifer Grant International Дженнифер Грант, специализирующаяся в том числе на политическом имидже.В целом стиль Тихановской и ее манера держаться, считает Грант, производят впечатление "простоты, человечности и глубоких личных убеждений о ее стране и народе". При этом, по словам эксперта, она не напоминает ей никого из знаменитостей.По мнению Грант, манеры Тихановской сдержанные, но при этом притягательные. Экс-кандидат в президенты обладает утонченной харизмой, считает она."Есть много ее фотографий в кремовом брючном костюме, в котором она выглядит хорошо, но я бы предложила, чтобы она носила более узкие брюки с высокой талией на один размер меньше пиджака", - сказала эксперт.После выборов, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, Тихановская покинула страну. Она активно встречается с послами и парламентариями разных западных стран, ведет переговоры с европейскими лидерами и главами МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576605299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/tikhanovskaya--1576287403.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463968.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.
Стиль экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской
не изменился после выборов, ее отличает естественность и человечность, считает президент американской компании Jennifer Grant International Дженнифер Грант, специализирующаяся в том числе на политическом имидже.
"Я не заметила ярко выраженных перемен во внешности Светланы до и после выборов. Нет ощущения, что Светлана следует какой-то предписанной модели или стилю во внешности и гардеробе. Она появляется очень естественной, а не пафосной, как многие другие политики. Я думаю, что Светлана могла бы выиграть от превращения своего имиджа в уникальный стиль, характерный именно для нее", - сказала она РИА Новости.
В целом стиль Тихановской и ее манера держаться, считает Грант, производят впечатление "простоты, человечности и глубоких личных убеждений о ее стране и народе". При этом, по словам эксперта, она не напоминает ей никого из знаменитостей.
"У нее прекрасная внешность, и я могу представить ее в городском или классическом стиле. Облегающие платья до колена сочных цветов с качественным аксессуарами и минимум ювелирных украшений. Ей лучше, когда волосы не закрывают лицо", - считает имиджмейкер.
По мнению Грант, манеры Тихановской сдержанные, но при этом притягательные. Экс-кандидат в президенты обладает утонченной харизмой, считает она.
"Есть много ее фотографий в кремовом брючном костюме, в котором она выглядит хорошо, но я бы предложила, чтобы она носила более узкие брюки с высокой талией на один размер меньше пиджака", - сказала эксперт.
После выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко
, Тихановская покинула страну. Она активно встречается с послами и парламентариями разных западных стран, ведет переговоры с европейскими лидерами и главами МИД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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