Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576719481.html
Имиджмейкер оценила образ Тихановской
Стиль экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не изменился после выборов, ее отличает естественность и человечность, считает президент... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:53
2020-09-04T10:17
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593094_0:0:2865:1612_1400x0_80_0_0_751fd785319d721921752c3a13ae0bb8.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Стиль экс-кандидата на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> не изменился после выборов, ее отличает естественность и человечность, считает президент американской компании Jennifer Grant International Дженнифер Грант, специализирующаяся в том числе на политическом имидже.В целом стиль Тихановской и ее манера держаться, считает Грант, производят впечатление "простоты, человечности и глубоких личных убеждений о ее стране и народе". При этом, по словам эксперта, она не напоминает ей никого из знаменитостей.По мнению Грант, манеры Тихановской сдержанные, но при этом притягательные. Экс-кандидат в президенты обладает утонченной харизмой, считает она."Есть много ее фотографий в кремовом брючном костюме, в котором она выглядит хорошо, но я бы предложила, чтобы она носила более узкие брюки с высокой талией на один размер меньше пиджака", - сказала эксперт.После выборов, на которых победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, Тихановская покинула страну. Она активно встречается с послами и парламентариями разных западных стран, ведет переговоры с европейскими лидерами и главами МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/tikhanovskaya-1576605299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/tikhanovskaya--1576287403.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/tikhanovskaya-1576463968.html
10
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593094_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_7766dc9debb9ba109420150ea301d06d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Имиджмейкер оценила образ Тихановской

09:53 04.09.2020 (обновлено: 10:17 04.09.2020)
1878
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Стиль экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской не изменился после выборов, ее отличает естественность и человечность, считает президент американской компании Jennifer Grant International Дженнифер Грант, специализирующаяся в том числе на политическом имидже.
"Я не заметила ярко выраженных перемен во внешности Светланы до и после выборов. Нет ощущения, что Светлана следует какой-то предписанной модели или стилю во внешности и гардеробе. Она появляется очень естественной, а не пафосной, как многие другие политики. Я думаю, что Светлана могла бы выиграть от превращения своего имиджа в уникальный стиль, характерный именно для нее", - сказала она РИА Новости.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
1 сентября, 23:09Протесты в Белоруссии
Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
В целом стиль Тихановской и ее манера держаться, считает Грант, производят впечатление "простоты, человечности и глубоких личных убеждений о ее стране и народе". При этом, по словам эксперта, она не напоминает ей никого из знаменитостей.
"У нее прекрасная внешность, и я могу представить ее в городском или классическом стиле. Облегающие платья до колена сочных цветов с качественным аксессуарами и минимум ювелирных украшений. Ей лучше, когда волосы не закрывают лицо", - считает имиджмейкер.
По мнению Грант, манеры Тихановской сдержанные, но при этом притягательные. Экс-кандидат в президенты обладает утонченной харизмой, считает она.
"Есть много ее фотографий в кремовом брючном костюме, в котором она выглядит хорошо, но я бы предложила, чтобы она носила более узкие брюки с высокой талией на один размер меньше пиджака", - сказала эксперт.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 14:18
"Мирная революция". Тихановская нашла определение событиям в Белоруссии
После выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, Тихановская покинула страну. Она активно встречается с послами и парламентариями разных западных стран, ведет переговоры с европейскими лидерами и главами МИД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Светлана Тихановская во время обращения к Европейскому совету. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 11:26
"Мы дружим": Тихановская об участии России в переговорах по Белоруссии
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
53200137
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт объяснил решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко
Блюдо из говядины
Ученые рассказали, как нельзя готовить мясо
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
В Белоруссии 26 человек задержали на акциях протеста в четверг
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Депутаты Верховной рады Украины с флагами, используемыми белорусской оппозицией. Стоп-кадр видеотрансляции заседания
Депутаты Рады принесли на заседание флаги белорусской оппозиции
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Российские рубли
Аналитики предсказали курс рубля к концу года
Сильвио Берлускони
Заразившегося коронавирусом Берлускони госпитализировали
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Познер рассказал о жалости к США
Российские рубли
В России выдали уникальный кредит
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт назвал причины неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния