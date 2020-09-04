https://ria.ru/20200904/soglashenie-1576727032.html

Россия и Молдавия могут подписать соглашение о соцгарантиях в октябре

Заседание молдавско-российской межправкомиссии состоится в октябре, в рамках заседания планируется подписать соглашение о социальных гарантиях, сообщил... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:42

2020-09-04T11:42

2020-09-04T11:42

россия

игорь додон

молдавия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости.</strong> Заседание молдавско-российской межправкомиссии состоится в октябре, в рамках заседания планируется подписать соглашение о социальных гарантиях, сообщил президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> в пятницу."В октябре состоится заседание молдавско-российской межправкомиссии, в рамках которого запланировано подписание соглашения о социальных гарантиях между Молдавией и Россией. Надеюсь, что после этого он будет передан парламенту для ратификации, тогда соглашение сможет вступить силу после 1 января 2021 года", - сказал Додон в видеоэфире, транслируемом на его странице в Facebook.В четверг молдавский кабмин дал положительную оценку законопроекту о соглашении между Молдавией и <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерацией</a> в области социального обеспечения. Документ регулирует процедуры сотрудничества между властями с целью установления права на получение пособий по социальному страхованию. Соглашение предусматривает, что лица, которые суммарно отработали в Молдавии и России более 15 лет и при этом платили взносы социального страхования, смогут рассчитывать на пенсию от обоих стран. Как Молдавия, так и Россия будут выплачивать пенсию только за тот период страхования, что был реализован на их территории.

https://ria.ru/20200814/1575770603.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь додон, молдавия, в мире