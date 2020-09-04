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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/sobyanin-1576746144.html
Собянин оценил принимаемые московскими властями решения
Все решения, принимаемые московскими властями по коронавирусу, были согласованы с правительством РФ, меры были жесткие, но они были необходимы, сообщил мэр... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:25
2020-09-04T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
москва
общество
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Все решения, принимаемые московскими властями по коронавирусу, были согласованы с правительством РФ, меры были жесткие, но они были необходимы, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.Мэр столицы отметил, что сегодня коронавирус, его распространение, борьба с ним во многом определяет социальную, политическую, психологическую ситуацию и экономическую ситуацию в городе."Все решения, которые мы принимали, были согласованы с правительством <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, с вами. Они, действительно, вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу. И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли", - сказал Собянин в ходе встречи в режиме видеоконференции.Все решения московских властей по борьбе с коронавирусом были правильными, заявил мэр Сергей Собянин."Конечно, мы все беспокоились, волновались: а насколько вообще мы справимся в этой обстановке с ситуацией? Не поспешили ли мы это сделать? Прошло уже после этого несколько месяцев. Мы видим, что эти решения были приняты своевременно и правильно. Все это время мы наблюдали либо снижение, либо стабилизацию обстановки", - отметил московский мэр во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, в пике заболевания президент помогал перевести федеральный коечный фонд на борьбу с COVID-19."За этот период времени в четыре раза высвободили коечный фонд, плановый, который требуется для нормального функционирования здравоохранения. Сегодня из плановых больниц у нас работают около 6 тысяч коек, и они не заполнены. У нас большой запас прочности", - уточнил Собянин.Мэр отметил, что снижается и количество пневмоний, и количество тяжелобольных, которые находятся на ИВЛ. Все последние месяцы ситуация стабильная, и это дает возможность Москве предпринимать следующие шаги.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, москва, общество, сергей собянин, политика

Собянин оценил принимаемые московскими властями решения

12:25 04.09.2020 (обновлено: 12:58 04.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Все решения, принимаемые московскими властями по коронавирусу, были согласованы с правительством РФ, меры были жесткие, но они были необходимы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мэр столицы отметил, что сегодня коронавирус, его распространение, борьба с ним во многом определяет социальную, политическую, психологическую ситуацию и экономическую ситуацию в городе.
"Все решения, которые мы принимали, были согласованы с правительством Российской Федерации, с вами. Они, действительно, вначале были достаточно жесткими, но жесткими в меру, в той части, только для того чтобы сбить волну эпидемии, с одной стороны; с другой стороны, дать все-таки возможность нормально функционировать городу. И как только появилась возможность выходить из этого состояния, мы начали открывать одну за другой отрасли", - сказал Собянин в ходе встречи в режиме видеоконференции.
Все решения московских властей по борьбе с коронавирусом были правильными, заявил мэр Сергей Собянин.
"Конечно, мы все беспокоились, волновались: а насколько вообще мы справимся в этой обстановке с ситуацией? Не поспешили ли мы это сделать? Прошло уже после этого несколько месяцев. Мы видим, что эти решения были приняты своевременно и правильно. Все это время мы наблюдали либо снижение, либо стабилизацию обстановки", - отметил московский мэр во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в пике заболевания президент помогал перевести федеральный коечный фонд на борьбу с COVID-19.
"За этот период времени в четыре раза высвободили коечный фонд, плановый, который требуется для нормального функционирования здравоохранения. Сегодня из плановых больниц у нас работают около 6 тысяч коек, и они не заполнены. У нас большой запас прочности", - уточнил Собянин.
Мэр отметил, что снижается и количество пневмоний, и количество тяжелобольных, которые находятся на ИВЛ. Все последние месяцы ситуация стабильная, и это дает возможность Москве предпринимать следующие шаги.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В ТЦ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинМоскваОбществоСергей СобянинПолитика
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