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https://ria.ru/20200904/soboleznovaniya-1576770945.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Бориса Клюева, отметив его актерский опыт и талант,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:55
2020-09-04T12:55
культура
александр вершинин
борис клюев
михаил мишустин
высшее театральное училище имени щепкина
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>, отметив его актерский опыт и талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра Клюев скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах Малого театра в пятницу.Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Клюева направили президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, Союз театральных деятелей. Церемонию прощания с артистом в пятницу посетили народные артисты России Людмила Титова, Александр Клюквин, <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вершинин</a>, заслуженный артист РФ Алексей Фаддеев, ректор <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">высшего театрального училища имени Щепкина</a> Борис Любимов, худрук Малого театра <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Solomin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Соломин</a> и многие другие.
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александр вершинин, борис клюев, михаил мишустин, высшее театральное училище имени щепкина, сергей собянин, москва

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

12:55 04.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Бориса Клюева, отметив его актерский опыт и талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах Малого театра в пятницу.
"Более полувека прослужив в Малом театре, Борис Владимирович сыграл более семидесяти ролей, одинаково блестяще создавая как драматические, так и комедийные образы. Не менее органично и ярко Борис Клюев блистал на экране. Своим актёрским опытом и талантом Борис Владимирович щедро делился со своими учениками в театральном училище имени М.С. Щепкина, прививая им любовь к профессии и зрителю", - говорится в телеграмме.
Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Клюева направили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, Союз театральных деятелей. Церемонию прощания с артистом в пятницу посетили народные артисты России Людмила Титова, Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист РФ Алексей Фаддеев, ректор высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, худрук Малого театра Юрий Соломин и многие другие.
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КультураАлександр ВершининБорис КлюевМихаил МишустинВысшее театральное училище имени ЩепкинаСергей СобянинМосква
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