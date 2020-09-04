https://ria.ru/20200904/soboleznovaniya-1576770945.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Бориса Клюева, отметив его актерский опыт и талант,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:55

2020-09-04T12:55

2020-09-04T12:55

культура

александр вершинин

борис клюев

михаил мишустин

высшее театральное училище имени щепкина

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста <a href="http://ria.ru/person_Boris_Kljuev/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Клюева</a>, отметив его актерский опыт и талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра Клюев скончался в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах Малого театра в пятницу.Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Клюева направили президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>, Союз театральных деятелей. Церемонию прощания с артистом в пятницу посетили народные артисты России Людмила Титова, Александр Клюквин, <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-vershinin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вершинин</a>, заслуженный артист РФ Алексей Фаддеев, ректор <a href="http://ria.ru/organization_Teatralnoe_uchilishhe_imeni_SHHepkina/" target="_blank" data-auto="true">высшего театрального училища имени Щепкина</a> Борис Любимов, худрук Малого театра <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Solomin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Соломин</a> и многие другие.

https://ria.ru/20200904/marchelli-1576727090.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вершинин, борис клюев, михаил мишустин, высшее театральное училище имени щепкина, сергей собянин, москва