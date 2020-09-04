Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Клюева
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве
Народный артист России, актер Борис Клюев на сборе труппы перед началом нового сезона Государственного академического Малого театра России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Бориса Клюева, отметив его актерский опыт и талант, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Народный артист России, один из ведущих артистов Малого театра Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни во вторник после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом проходила в стенах Малого театра в пятницу.
"Более полувека прослужив в Малом театре, Борис Владимирович сыграл более семидесяти ролей, одинаково блестяще создавая как драматические, так и комедийные образы. Не менее органично и ярко Борис Клюев блистал на экране. Своим актёрским опытом и талантом Борис Владимирович щедро делился со своими учениками в театральном училище имени М.С. Щепкина, прививая им любовь к профессии и зрителю", - говорится в телеграмме.
Телеграммы с соболезнованиями в адрес близких Клюева направили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, Союз театральных деятелей. Церемонию прощания с артистом в пятницу посетили народные артисты России Людмила Титова, Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист РФ Алексей Фаддеев, ректор высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, худрук Малого театра Юрий Соломин и многие другие.