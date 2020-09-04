https://ria.ru/20200904/shoygu-1576715425.html
Шойгу: природа должна "прицельно бить" по тем, кто плохо с ней обращается
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T07:19
2020-09-04T07:19
2020-09-04T08:13
коронавирус в россии
россия
русское географическое общество
сергей шойгу
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Сергей Шойгу хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет.В ходе интервью РИА Новости и "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">Комсомольской правде</a>" журналисты задали президенту РГО вопрос, не считает ли он, что тем же коронавирусом природа наносит ответный удар за плохое обращение с ней.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >></a></strong>
4
россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, русское географическое общество, сергей шойгу, москва, общество