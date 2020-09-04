https://ria.ru/20200904/shoygu-1576715425.html

Шойгу: природа должна "прицельно бить" по тем, кто плохо с ней обращается

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T07:19

2020-09-04T07:19

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коронавирус в россии

россия

русское географическое общество

сергей шойгу

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Сергей Шойгу хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет.В ходе интервью РИА Новости и "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">Комсомольской правде</a>" журналисты задали президенту РГО вопрос, не считает ли он, что тем же коронавирусом природа наносит ответный удар за плохое обращение с ней.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >></a></strong>

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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