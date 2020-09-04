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Шойгу: природа должна "прицельно бить" по тем, кто плохо с ней обращается
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T07:19
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коронавирус в россии
россия
русское географическое общество
сергей шойгу
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> Сергей Шойгу хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет.В ходе интервью РИА Новости и "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank">Комсомольской правде</a>" журналисты задали президенту РГО вопрос, не считает ли он, что тем же коронавирусом природа наносит ответный удар за плохое обращение с ней.<strong><a href="https://ria.ru/20200904/shoygu-1576688590.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу &gt;&gt;</a></strong>
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коронавирус в россии, россия, русское географическое общество, сергей шойгу, москва, общество

Шойгу: природа должна "прицельно бить" по тем, кто плохо с ней обращается

07:19 04.09.2020 (обновлено: 08:13 04.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу хотел бы, чтобы ответ природы за плохое с ней обращение настиг не всех, а тех, кто так себя ведет.
В ходе интервью РИА Новости и "Комсомольской правде" журналисты задали президенту РГО вопрос, не считает ли он, что тем же коронавирусом природа наносит ответный удар за плохое обращение с ней.

"В таком случае хотелось бы, чтобы она (природа - прим. ред.) прицельно била. Не по всем, а именно по тем, кто вот таким образом с ней обращается", - сказал в ответ Шойгу.

Читайте полный текст интервью Сергея Шойгу >>
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Коронавирус в РоссииРоссияРусское географическое обществоСергей ШойгуМоскваОбщество
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