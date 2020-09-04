https://ria.ru/20200904/rozygrysh-1576785134.html

Блогер разыграл девушку в ванне с красителем и шокировал подписчиков

YouTube-блогер Кристен Хэнби опубликовал пранк, в котором разыграл свою девушку Джесмин, налив в ванну пену вместе с красителем для ткани, однако подписчиков... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:38

2020-09-04T15:38

2020-09-04T15:38

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости</strong>. YouTube-блогер Кристен Хэнби опубликовал пранк, в котором разыграл свою девушку Джесмин, налив в ванну пену вместе с красителем для ткани, однако подписчиков возмутил его поступок.Видео он опубликовал в <a href="https://www.instagram.com/p/CEeonEWHZtD/" target="_blank">Instagram.</a> Девушка начала принимать ванну, а когда стала вытираться, блогер услышал ее крики. После этого она вышла из ванной в полотенце, и стало ясно, что ее руки и ноги полностью посинели.Сам Хэнби смеялся над ней, называя "самым злым смурфом в мире".Один из пользователей Twitter поделился этим видео у себя на странице, подчеркнув, что не считает поступок пранкера смешным, и у этого мнения нашлось много сторонников."Это буквально могло убить ее. Недопустимо, чтобы краситель для ткани контактировал с гениталиями, глазами или ртом. Это крайне опасно. Ей нужно обратиться к врачу, поскольку это может серьезно навредить ее здоровью", — отметил один из пользователей.Некоторые из подписчиков обвинили Херби в отсутствии элементарного уважения к девушке."Что она ему сделала? Такие вещи обычно делаются в отместку за что-то, никто не устраивает таких розыгрышей просто так", — поинтересовались в комментариях.Но нашлись и те, кто решил заступиться за пранкера."Я думаю, многие из девушек, осуждающих это видео, посмеялись бы, если бы такая участь постигла парня", — отметил один из комментаторов.

https://ria.ru/20200902/rozygrysh-1576641457.html

https://ria.ru/20200822/kharlamov-1576185934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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