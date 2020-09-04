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https://ria.ru/20200904/pudding-1577775455.html
Пекарня из "Секса в большом городе" раскрыла рецепт бананового пудинга
Знаменитая пекарня, в которой Керри и Миранда, героини из сериала "Сериала секс в большом городе", заказывали кексы и обсуждали парня по имени Эйдан,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T06:27
2020-09-28T06:40
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<strong>МОСКВА, 28 сен – РИА Новости.</strong> Знаменитая пекарня, в которой Керри и Миранда, героини из сериала "Сериала секс в большом городе", заказывали кексы и обсуждали парня по имени Эйдан, опубликовала рецепт одного из своих известных угощений – бананового пудинга, <a href="https://www.insider.com/magnolia-bakery-shares-famous-banana-pudding-recipe-2020-9" target="_blank">сообщает</a> Insider. Для того чтобы приготовить этот десерт понадобится: 4-5 спелых бананов (нарезанных ломтиками), коробка ванильных вафель, 3 стакана жирных сливок, 1 упаковка готовой ванильно-пудинговой смеси, банка сгущенного молока и полтора стакана ледяной воды.Способ приготовления достаточно простой. Для начала в миске нужно взбить молоко и холодную воду, а затем понемногу добавлять к ней смесь для пудинга, пока масса не станет однородной. После этого посуду следует накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на час (или всю ночь держать в другом прохладном месте). Когда смесь будет готова, сливки необходимо взбить до жестких пиков и смешать их с молочно-пудинговой массой. После этого можно приступать к сборке блюда. Четверть пудинга обычно выкладывают в небольшую миску, можно стеклянную. Затем сверху делают слой из вафель и бананов, чтобы полностью покрыть массу. Эту манипуляцию (пудинг – слой из вафель и бананов) повторить дважды. В конце блюдо можно украсить печеньем или крошками от него.
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РИА Новости
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стиль жизни, новости культуры, в мире

Пекарня из "Секса в большом городе" раскрыла рецепт бананового пудинга

06:27 04.09.2020 (обновлено: 06:40 28.09.2020)
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© Фото : HBO Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала Секс в большом городе - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : HBO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Знаменитая пекарня, в которой Керри и Миранда, героини из сериала "Сериала секс в большом городе", заказывали кексы и обсуждали парня по имени Эйдан, опубликовала рецепт одного из своих известных угощений – бананового пудинга, сообщает Insider.
Для того чтобы приготовить этот десерт понадобится: 4-5 спелых бананов (нарезанных ломтиками), коробка ванильных вафель, 3 стакана жирных сливок, 1 упаковка готовой ванильно-пудинговой смеси, банка сгущенного молока и полтора стакана ледяной воды.
Способ приготовления достаточно простой. Для начала в миске нужно взбить молоко и холодную воду, а затем понемногу добавлять к ней смесь для пудинга, пока масса не станет однородной. После этого посуду следует накрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на час (или всю ночь держать в другом прохладном месте).
Когда смесь будет готова, сливки необходимо взбить до жестких пиков и смешать их с молочно-пудинговой массой. После этого можно приступать к сборке блюда.
Четверть пудинга обычно выкладывают в небольшую миску, можно стеклянную. Затем сверху делают слой из вафель и бананов, чтобы полностью покрыть массу. Эту манипуляцию (пудинг – слой из вафель и бананов) повторить дважды. В конце блюдо можно украсить печеньем или крошками от него.
Пудинг Grey Stuff - РИА Новости, 1920, 05.05.2020
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