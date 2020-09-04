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Иллюстрация - Челябинская область
Челябинская область
https://ria.ru/20200904/premii-1576786292.html
В Челябинской области соцработники получили премии к профпразднику
Пятьдесят работников социальных учреждений Челябинской области получили премии в размере 30 тысяч рублей каждая ко Дню социального работника, сообщила в пятницу РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:56
2020-09-04T15:56
челябинская область
алексей текслер
челябинская область
общество
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Пятьдесят работников социальных учреждений <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> получили премии в размере 30 тысяч рублей каждая ко Дню социального работника, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона."Традиционно чествование работников социальной службы области приурочено к профессиональному празднику – Дню социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции торжественное мероприятие перенесли на сентябрь. Премию в этом году получили 50 человек", - говорится в сообщении.По словам главы региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Teksler/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Текслера</a>, с конца марта социальные учреждения, как и вся область, живут и работают в режиме строгих ограничений, а сейчас динамика заболеваемости позволила во многом вернуться к привычной жизни. "Но вы, как и медики, остаетесь на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Большинство ваших подопечных – это люди из группы риска, поэтому для социальных работников продолжается горячая пора. С начала пандемии сотрудники социальных служб получили и отработали более 320 тысяч заявок от пожилых людей", - цитирует пресс-служба слова Текслера с церемонии награждения социальных работников.Также он отметил, что 2 тысячи сотрудников интернатов работали в режиме превентивной изоляции, сменами по две недели - это колоссальная физическая и эмоциональная нагрузка. "Если медиков мы благодарим за каждого вылеченного пациента, то социальных работников – за каждого, кто не заболел опасным вирусом благодаря вашей заботе", - добавил он.По данным пресс-службы, ежегодно лауреатами премии, размер которой составляет 30 тысяч рублей, становятся сотрудники отрасли, внесшие значительный вклад в развитие социальной поддержки и социального обслуживания населения. В этом году лауреатами стали работники комплексных центров социального обслуживания населения, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, областного социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, добавляется в сообщении.По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, поощряются действительно заслуженные люди, кто посвятил свою жизнь соцзащите, кто трудится здесь десятками лет. "Это хорошая возможность поблагодарить сотрудников, выразить признательность за нелегкий труд. Каждый из вас это заслужил", – цитирует пресс-служба слова Буториной.В числе награждённых - воспитательница челябинской школы-интерната №13 Ольга Семёнова. Стаж ее работы в отрасли - почти 30 лет, Семенова успешно совмещает профессиональную деятельность с воспитанием семерых приемных детей, поясняется в сообщении. Как рассказывают коллеги, Ольга Семенова зарекомендовала себя грамотным, творчески работающим педагогом, отлично владеющим методикой воспитания, она тонко чувствует внутренний мир каждого своего воспитанника и может быстро адаптироваться, принимая решения, добавляет пресс-служба правительства."Мне крайне приятно, что мои заслуги отмечены руководителями области, спасибо большое за такое внимание. Премию наша большая дружная семья решила отложить в копилку. Очень хотим поехать в Крым, но коронавирус спутал все планы. Так что с удовольствием путешествуем по области. У нас семейный ансамбль, все дети ходят в музыкальную школу. Мы часто выступаем", - приводит слова Семеновой пресс-служба.Традиция чествовать лучших работников соцзащиты зародилась еще в 2008 году и существует в регионе уже 12 лет.
https://ria.ru/20200901/vaktsinatsiya-1576582558.html
https://ria.ru/20200813/1575735563.html
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алексей текслер, челябинская область, общество

В Челябинской области соцработники получили премии к профпразднику

15:56 04.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково"
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково". Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 сен – РИА Новости. Пятьдесят работников социальных учреждений Челябинской области получили премии в размере 30 тысяч рублей каждая ко Дню социального работника, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Традиционно чествование работников социальной службы области приурочено к профессиональному празднику – Дню социального работника, который ежегодно отмечается 8 июня. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции торжественное мероприятие перенесли на сентябрь. Премию в этом году получили 50 человек", - говорится в сообщении.
По словам главы региона Алексея Текслера, с конца марта социальные учреждения, как и вся область, живут и работают в режиме строгих ограничений, а сейчас динамика заболеваемости позволила во многом вернуться к привычной жизни. "Но вы, как и медики, остаетесь на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Большинство ваших подопечных – это люди из группы риска, поэтому для социальных работников продолжается горячая пора. С начала пандемии сотрудники социальных служб получили и отработали более 320 тысяч заявок от пожилых людей", - цитирует пресс-служба слова Текслера с церемонии награждения социальных работников.
Также он отметил, что 2 тысячи сотрудников интернатов работали в режиме превентивной изоляции, сменами по две недели - это колоссальная физическая и эмоциональная нагрузка. "Если медиков мы благодарим за каждого вылеченного пациента, то социальных работников – за каждого, кто не заболел опасным вирусом благодаря вашей заботе", - добавил он.
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По данным пресс-службы, ежегодно лауреатами премии, размер которой составляет 30 тысяч рублей, становятся сотрудники отрасли, внесшие значительный вклад в развитие социальной поддержки и социального обслуживания населения. В этом году лауреатами стали работники комплексных центров социального обслуживания населения, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, областного социально-оздоровительного центра для граждан пожилого возраста, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, добавляется в сообщении.
По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, поощряются действительно заслуженные люди, кто посвятил свою жизнь соцзащите, кто трудится здесь десятками лет. "Это хорошая возможность поблагодарить сотрудников, выразить признательность за нелегкий труд. Каждый из вас это заслужил", – цитирует пресс-служба слова Буториной.
В числе награждённых - воспитательница челябинской школы-интерната №13 Ольга Семёнова. Стаж ее работы в отрасли - почти 30 лет, Семенова успешно совмещает профессиональную деятельность с воспитанием семерых приемных детей, поясняется в сообщении. Как рассказывают коллеги, Ольга Семенова зарекомендовала себя грамотным, творчески работающим педагогом, отлично владеющим методикой воспитания, она тонко чувствует внутренний мир каждого своего воспитанника и может быстро адаптироваться, принимая решения, добавляет пресс-служба правительства.
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"Мне крайне приятно, что мои заслуги отмечены руководителями области, спасибо большое за такое внимание. Премию наша большая дружная семья решила отложить в копилку. Очень хотим поехать в Крым, но коронавирус спутал все планы. Так что с удовольствием путешествуем по области. У нас семейный ансамбль, все дети ходят в музыкальную школу. Мы часто выступаем", - приводит слова Семеновой пресс-служба.
Традиция чествовать лучших работников соцзащиты зародилась еще в 2008 году и существует в регионе уже 12 лет.
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Челябинская областьАлексей ТекслерЧелябинская областьОбщество
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