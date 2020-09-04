https://ria.ru/20200904/perekhvat-1576794975.html
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и Германии
Сегодня на белорусском телевидении покажут записи перехваченного разговора Варшавы и Берлина, доказывающего фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:11
2020-09-04T18:11
2020-09-04T19:05
госпитализация алексея навального
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
владимир путин
германия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Сегодня на белорусском телевидении покажут записи перехваченного разговора Варшавы и Берлина, доказывающего фальсификацию отравления <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/politika-1576790777.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> накануне объявил, что спецслужбы страны перехватили разговор, доказывающий, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель про "отравление" блогера является фальсификацией. Помимо прочего, глава государства в разговоре с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> пообещал передать эту запись российским спецслужбам.Немецкое правительство в среду заявил об "отравлении" Навального "Новичком", основываясь на выводах специалистов лаборатории. В Кремле заявили, что Берлин не проинформировал об этом Москву. В российском МИД отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на официальный запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a>. Также он подчеркнул стремление России прояснить ситуацию с Навальным.Госпитализация НавальногоСостояние Алексея Навального резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, он впал в кому. Позже по просьбе супруги блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".Российский МИД назвал подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> согласились с выводами немецких врачей, игнорируя выводы омских медиков. Российская сторона направила Германии запрос об оказании правовой помощи в расследовании и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Геннадий Solo
На западе видно кроме Новичка других российских разработок не знают вот и ничего нового не придумали.
57
Руслан Якубик
им нужно конссовет создавать как тихановская))))
18
20
россия
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, владимир путин, германия, белоруссия, в мире