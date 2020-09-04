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https://ria.ru/20200904/perekhvat-1576794975.html
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и Германии
Сегодня на белорусском телевидении покажут записи перехваченного разговора Варшавы и Берлина, доказывающего фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:11
2020-09-04T19:05
госпитализация алексея навального
россия
михаил мишустин
александр лукашенко
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
владимир путин
германия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Сегодня на белорусском телевидении покажут записи перехваченного разговора Варшавы и Берлина, доказывающего фальсификацию отравления <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщил <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200904/politika-1576790777.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> накануне объявил, что спецслужбы страны перехватили разговор, доказывающий, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель про "отравление" блогера является фальсификацией. Помимо прочего, глава государства в разговоре с премьер-министром <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> пообещал передать эту запись российским спецслужбам.Немецкое правительство в среду заявил об "отравлении" Навального "Новичком", основываясь на выводах специалистов лаборатории. В Кремле заявили, что Берлин не проинформировал об этом Москву. В российском МИД отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на официальный запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не обсуждал инцидент с <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a>. Также он подчеркнул стремление России прояснить ситуацию с Навальным.Госпитализация НавальногоСостояние Алексея Навального резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, он впал в кому. Позже по просьбе супруги блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".Российский МИД назвал подозрительной поспешность, с которой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> согласились с выводами немецких врачей, игнорируя выводы омских медиков. Российская сторона направила Германии запрос об оказании правовой помощи в расследовании и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
На западе видно кроме Новичка других российских разработок не знают вот и ничего нового не придумали.
57
им нужно конссовет создавать как тихановская))))
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20
россия
германия
белоруссия
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Новости
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госпитализация алексея навального, россия, михаил мишустин, александр лукашенко, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, владимир путин, германия, белоруссия, в мире

В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и Германии

18:11 04.09.2020 (обновлено: 19:05 04.09.2020)
17138
© REUTERS / Michele TantussiАвтомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сегодня на белорусском телевидении покажут записи перехваченного разговора Варшавы и Берлина, доказывающего фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил Sputnik Беларусь.
Президент Александр Лукашенко накануне объявил, что спецслужбы страны перехватили разговор, доказывающий, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель про "отравление" блогера является фальсификацией. Помимо прочего, глава государства в разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным пообещал передать эту запись российским спецслужбам.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
Немецкое правительство в среду заявил об "отравлении" Навального "Новичком", основываясь на выводах специалистов лаборатории. В Кремле заявили, что Берлин не проинформировал об этом Москву. В российском МИД отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на официальный запрос Генпрокуратуры.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал инцидент с Ангелой Меркель. Также он подчеркнул стремление России прояснить ситуацию с Навальным.

Госпитализация Навального

Состояние Алексея Навального резко ухудшилось в самолете по пути из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, он впал в кому. Позже по просьбе супруги блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите". Там ему предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы".
Российский МИД назвал подозрительной поспешность, с которой США и Евросоюз согласились с выводами немецких врачей, игнорируя выводы омских медиков. Российская сторона направила Германии запрос об оказании правовой помощи в расследовании и попросила предоставить информацию о результатах анализов.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
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Обсудить 20
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
На западе видно кроме Новичка других российских разработок не знают вот и ничего нового не придумали.
4 сентября, 18:28
Геннадий SoloГеннадий Solo
4730205
им нужно конссовет создавать как тихановская))))
4 сентября, 18:24
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
5100102
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