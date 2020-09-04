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В США в городе, названном в честь Людовика XVI, демонтировали его статую
Власти американского города Луисвилл, штат Кентукки, убрали статую короля Франции Людовика XVI , подвергшуюся нападениям вандалов во время протестов, следует из РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:24
2020-09-04T13:24
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Власти американского города Луисвилл, штат <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofKentucky/" target="_blank" data-auto="true">Кентукки</a>, убрали статую короля <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Людовика XVI , подвергшуюся нападениям вандалов во время протестов, следует из заявления мэра города Грега Фишера.Статуя короля была передана Луисвиллу в 1976 году от французского города-побратима Монпелье. В честь Людовика XVI, поддерживавшего американских революционеров, город и получил свое название.В последние недели статуя получила серьезные повреждения из-за вандализма, неизвестные оставили на ней граффити, а чистящие средства ещё больше ухудшили её состояние."После тщательного рассмотрения вопроса городские власти... приняли решение демонтировать статую короля Людовика XVI с её места на углу улицы Jefferson и 6th street из соображений общественной безопасности", - сообщается в заявлении мэра.Учитывая поврежденное состояние статуи, власти опасаются дальнейшего разрушения. Она будет оставаться в городском хранилище, пока власти не решат её дальнейшую судьбу.Ранее по городам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. В последнее время в Луисвилле также регулярно проходили акции протеста в связи с убийством полицейскими афроамериканки Бреонны Тэйлор при попытке провести обыск без предупреждения.
https://ria.ru/20200720/1574507354.html
https://ria.ru/20200622/1573267326.html
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

В США в городе, названном в честь Людовика XVI, демонтировали его статую

13:24 04.09.2020
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© AP Photo / Invision/Amy HarrisПоврежденная вандалами статуя короля Франции Людовика XVI в американском городе Луисвилл
Поврежденная вандалами статуя короля Франции Людовика XVI в американском городе Луисвилл - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Invision/Amy Harris
Поврежденная вандалами статуя короля Франции Людовика XVI в американском городе Луисвилл
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Власти американского города Луисвилл, штат Кентукки, убрали статую короля Франции Людовика XVI , подвергшуюся нападениям вандалов во время протестов, следует из заявления мэра города Грега Фишера.
Статуя короля была передана Луисвиллу в 1976 году от французского города-побратима Монпелье. В честь Людовика XVI, поддерживавшего американских революционеров, город и получил свое название.
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В последние недели статуя получила серьезные повреждения из-за вандализма, неизвестные оставили на ней граффити, а чистящие средства ещё больше ухудшили её состояние.
"После тщательного рассмотрения вопроса городские власти... приняли решение демонтировать статую короля Людовика XVI с её места на углу улицы Jefferson и 6th street из соображений общественной безопасности", - сообщается в заявлении мэра.
Учитывая поврежденное состояние статуи, власти опасаются дальнейшего разрушения. Она будет оставаться в городском хранилище, пока власти не решат её дальнейшую судьбу.
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Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения. В последнее время в Луисвилле также регулярно проходили акции протеста в связи с убийством полицейскими афроамериканки Бреонны Тэйлор при попытке провести обыск без предупреждения.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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