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В Литве осквернили памятник советским воинам
Вандалы в литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда облили красной краской памятник советским воинам, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:02
2020-09-04T16:27
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<strong>ВИЛЬНЮС, 4 сен - РИА Новости.</strong> Вандалы в литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда облили красной краской памятник советским воинам, передает <a href="https://lt.sputniknews.ru/society/20200904/13042625/V-Litve-vandaly-osvkvernili-zakhoronenie-sovetskikh-voinov.html" target="_blank">Sputnik Литва</a> со ссылкой на полицию Литвы."Об инциденте сообщили в четверг около 8.15 (совпадает с мск). Памятник установлен на местном кладбище. Помимо порчи памятника красной краской вандалы написали на нем оскорбительные надписи", - пишет Sputnik.По данным агентства, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти. Надругательство наказывается публичными работами или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до года.Как добавляет Sputnik, рядом с памятником в виде стоящего на постаменте воина с флагом находится братское захоронение. При освобождении города погибли и были здесь захоронены более 920 красноармейцев, однако известны далеко не все имена. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства России.Позже стало известно, что глава <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бастрыкин</a> поручил российским следователям дать оценку осквернению памятника советским воинам в Литве согласно законодательству РФ, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент, произошедший в литовском городе Жежмаряй... Литовскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти. Вместе с тем глава СК России поручил подчиненным доложить обстоятельства вопиющего инцидента и дать правовую оценку акту вандализма с учётом норм российского законодательства и международных договоров", - говорится в сообщении.
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Варвары made in EU.
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литва
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), литва, в мире

В Литве осквернили памятник советским воинам

13:02 04.09.2020 (обновлено: 16:27 04.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВИЛЬНЮС, 4 сен - РИА Новости. Вандалы в литовском городе Жежмаряй Каунасского уезда облили красной краской памятник советским воинам, передает Sputnik Литва со ссылкой на полицию Литвы.
"Об инциденте сообщили в четверг около 8.15 (совпадает с мск). Памятник установлен на местном кладбище. Помимо порчи памятника красной краской вандалы написали на нем оскорбительные надписи", - пишет Sputnik.
По данным агентства, возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти. Надругательство наказывается публичными работами или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до года.
Как добавляет Sputnik, рядом с памятником в виде стоящего на постаменте воина с флагом находится братское захоронение. При освобождении города погибли и были здесь захоронены более 920 красноармейцев, однако известны далеко не все имена. В 2002 году захоронение было отреставрировано на средства России.
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В болгарском Добриче осквернили братскую могилу советских солдат
Позже стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил российским следователям дать оценку осквернению памятника советским воинам в Литве согласно законодательству РФ, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент, произошедший в литовском городе Жежмаряй... Литовскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы или иного публичного места памяти. Вместе с тем глава СК России поручил подчиненным доложить обстоятельства вопиющего инцидента и дать правовую оценку акту вандализма с учётом норм российского законодательства и международных договоров", - говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЛитваВ мире
Популярные комментарии
Варвары made in EU.
4 сентября, 13:04
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
1400100
А чего вы хотели от страны, где нацизм - официальная идеология?
4 сентября, 13:05
О Ольга Занкова
1000000
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