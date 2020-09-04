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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200904/otkhody-1576756795.html
В Архангельской области предстоит заново создать систему обращения с ТКО
В Архангельской области необходимо заново создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, используя самые современные технологии, сообщил врио... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:33
2020-09-04T12:33
архангельская область
александр цыбульский
мусор
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> необходимо заново создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, используя самые современные технологии, сообщил врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> в ходе общественного обсуждения программы развития региона "Вместе мы сильнее".На сегодняшний день, по его словам, в Поморье более 500 несанкционированных свалок, половина из которых расположена в лесном фонде."Они копились годами, и в этом направлении нам предстоит большая работа. Выстраивание эффективной системы обращения с отходами потребует, в том числе, общественного консенсуса, как по местам размещения пунктов переработки ТКО, так и по всей системе в целом. И это обязательно нужно делать максимально прозрачно, с вовлечением в работу наших жителей, чтобы решения, которые будут приняты по территориальной схеме, имели общественную поддержку", – приводит слова Цыбульского пресс-служба регионального правительства.Глава региона добавил, что необходимо также учитывать критерии, которым должны соответствовать места переработки отходов, поскольку без учета логистической и экономической составляющих построить систему обращения с ТКО невозможно.Как отмечает пресс-служба, у Архангельской области есть возможность использовать передовой опыт в сфере переработки ТКО, реализованный в других регионах России. В частности, Цыбульский привел в пример онлайн-карту мест накопления ТКО, позволяющую сделать абсолютно прозрачной систему обращения с отходами. Благодаря интерактивному инструменту, отслеживать транспортировку мусора могут все задействованные структуры и жители региона."Это очень хорошая вещь, которая снимает много вопросов. Но она должна быть создана на втором этапе, после того, как мы запустим систему обращения с ТКО. С учетом специфики области, у нас есть все шансы стать площадкой для пилотного проекта по применению всех сегодняшних технологий в выстраивании системы обращения с отходами. Архангельская область может и должна использовать такую возможность. Это большие федеральные инвестиции, которые готовы вложить в наш регион. Получив современную систему обращения с отходами, правительство страны сможет тиражировать наш опыт на другие территории", – убежден глава региона.На обсуждении также поднимались вопросы восстановления лесов – важного направления работы, которое, с точки зрения статистики, реализовано в Архангельской области лучше, чем во многих других субъектах страны, отмечает пресс-служба облправительства."Однако объемы лесовосстановления необходимо наращивать, вовлекая в этот процесс малый и средний бизнес. В этой части у нас хорошие перспективы: строятся новые питомники и серьезным образом увеличивается количество доступных видов саженцев. Но важно, чтобы наши производители следили, как эти саженцы приживаются и растут. В целом нужно создавать модельные леса, которые были бы максимально эффективны с точки зрения вовлечения их в дальнейшем в промышленный оборот", – считает Цыбульский.
https://ria.ru/20170727/1499276773.html
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александр цыбульский, мусор

В Архангельской области предстоит заново создать систему обращения с ТКО

12:33 04.09.2020
67
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости. В Архангельской области необходимо заново создать систему обращения с твердыми коммунальными отходами, используя самые современные технологии, сообщил врио губернатора Александр Цыбульский в ходе общественного обсуждения программы развития региона "Вместе мы сильнее".
На сегодняшний день, по его словам, в Поморье более 500 несанкционированных свалок, половина из которых расположена в лесном фонде.
"Они копились годами, и в этом направлении нам предстоит большая работа. Выстраивание эффективной системы обращения с отходами потребует, в том числе, общественного консенсуса, как по местам размещения пунктов переработки ТКО, так и по всей системе в целом. И это обязательно нужно делать максимально прозрачно, с вовлечением в работу наших жителей, чтобы решения, которые будут приняты по территориальной схеме, имели общественную поддержку", – приводит слова Цыбульского пресс-служба регионального правительства.
Глава региона добавил, что необходимо также учитывать критерии, которым должны соответствовать места переработки отходов, поскольку без учета логистической и экономической составляющих построить систему обращения с ТКО невозможно.
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Как отмечает пресс-служба, у Архангельской области есть возможность использовать передовой опыт в сфере переработки ТКО, реализованный в других регионах России. В частности, Цыбульский привел в пример онлайн-карту мест накопления ТКО, позволяющую сделать абсолютно прозрачной систему обращения с отходами. Благодаря интерактивному инструменту, отслеживать транспортировку мусора могут все задействованные структуры и жители региона.
"Это очень хорошая вещь, которая снимает много вопросов. Но она должна быть создана на втором этапе, после того, как мы запустим систему обращения с ТКО. С учетом специфики области, у нас есть все шансы стать площадкой для пилотного проекта по применению всех сегодняшних технологий в выстраивании системы обращения с отходами. Архангельская область может и должна использовать такую возможность. Это большие федеральные инвестиции, которые готовы вложить в наш регион. Получив современную систему обращения с отходами, правительство страны сможет тиражировать наш опыт на другие территории", – убежден глава региона.
На обсуждении также поднимались вопросы восстановления лесов – важного направления работы, которое, с точки зрения статистики, реализовано в Архангельской области лучше, чем во многих других субъектах страны, отмечает пресс-служба облправительства.
"Однако объемы лесовосстановления необходимо наращивать, вовлекая в этот процесс малый и средний бизнес. В этой части у нас хорошие перспективы: строятся новые питомники и серьезным образом увеличивается количество доступных видов саженцев. Но важно, чтобы наши производители следили, как эти саженцы приживаются и растут. В целом нужно создавать модельные леса, которые были бы максимально эффективны с точки зрения вовлечения их в дальнейшем в промышленный оборот", – считает Цыбульский.
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Архангельская областьАлександр Цыбульскиймусор
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