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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200904/otkhody-1576750740.html
Попытку незаконного размещения отходов пресекли в подмосковной Рузе
Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области предотвратили попытку незаконного размещения отходов в городском округе Руза, говорится РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:28
2020-09-04T12:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
руза
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Инспекторы министерства экологии и природопользования <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> предотвратили попытку незаконного размещения отходов в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Ruza/" target="_blank" data-auto="true">Руза</a>, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Инцидент произошел в ходе административного расследования на территории деревни Дорохово."Производственное предприятие "Устой", которая занимается ремонтом и строительством дорог. Обследование показало, что на открытом грунте складировались не только строительные, но и твердые коммунальные отходы. Собственник оштрафован на 101 тысячу рублей", — говорится в сообщении.Кроме того, собственник получил предписание вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние. Сумма ущерба, нанесенная почвам, будет рассчитана и предъявлена нарушителю к возмещению в ближайшее время.
https://ria.ru/20200515/1571509414.html
московская область (подмосковье)
руза
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московская область (подмосковье), руза

Попытку незаконного размещения отходов пресекли в подмосковной Рузе

12:28 04.09.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкCбор отходов во Франции во время пандемии коронавируса
Cбор отходов во Франции во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области предотвратили попытку незаконного размещения отходов в городском округе Руза, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Инцидент произошел в ходе административного расследования на территории деревни Дорохово.
"Производственное предприятие "Устой", которая занимается ремонтом и строительством дорог. Обследование показало, что на открытом грунте складировались не только строительные, но и твердые коммунальные отходы. Собственник оштрафован на 101 тысячу рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, собственник получил предписание вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние. Сумма ущерба, нанесенная почвам, будет рассчитана и предъявлена нарушителю к возмещению в ближайшее время.
Свалка - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 16:00Новости Подмосковья
Минэкологии Подмосковья выявило незаконную свалку в Электроуглях
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Руза
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