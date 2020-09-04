https://ria.ru/20200904/otkhody-1576750740.html

Попытку незаконного размещения отходов пресекли в подмосковной Рузе

Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области предотвратили попытку незаконного размещения отходов в городском округе Руза, говорится РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:28

2020-09-04T12:28

2020-09-04T12:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

руза

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Инспекторы министерства экологии и природопользования <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> предотвратили попытку незаконного размещения отходов в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Ruza/" target="_blank" data-auto="true">Руза</a>, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Инцидент произошел в ходе административного расследования на территории деревни Дорохово."Производственное предприятие "Устой", которая занимается ремонтом и строительством дорог. Обследование показало, что на открытом грунте складировались не только строительные, но и твердые коммунальные отходы. Собственник оштрафован на 101 тысячу рублей", — говорится в сообщении.Кроме того, собственник получил предписание вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние. Сумма ущерба, нанесенная почвам, будет рассчитана и предъявлена нарушителю к возмещению в ближайшее время.

https://ria.ru/20200515/1571509414.html

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руза

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), руза