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Попытку незаконного размещения отходов пресекли в подмосковной Рузе
Инспекторы министерства экологии и природопользования Московской области предотвратили попытку незаконного размещения отходов в городском округе Руза, говорится РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:28
2020-09-04T12:28
2020-09-04T12:28
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. </strong>Инспекторы министерства экологии и природопользования <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> предотвратили попытку незаконного размещения отходов в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Ruza/" target="_blank" data-auto="true">Руза</a>, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Инцидент произошел в ходе административного расследования на территории деревни Дорохово."Производственное предприятие "Устой", которая занимается ремонтом и строительством дорог. Обследование показало, что на открытом грунте складировались не только строительные, но и твердые коммунальные отходы. Собственник оштрафован на 101 тысячу рублей", — говорится в сообщении.Кроме того, собственник получил предписание вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние. Сумма ущерба, нанесенная почвам, будет рассчитана и предъявлена нарушителю к возмещению в ближайшее время.
https://ria.ru/20200515/1571509414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), руза