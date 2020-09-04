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https://ria.ru/20200904/nornikel-1576796736.html
Росприроднадзор выявил компании-загрязнители среди партнеров "Норникеля"
КОЛОМНА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Компании, связанные с "Норникелем", продемонстрировали "удручающее" состояние систем нейтрализации своего... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:43
2020-09-04T18:57
разлив дизельного топлива в норильске
россия
новости - экология
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экономика
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КОЛОМНА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Компании, связанные с "Норникелем", продемонстрировали "удручающее" состояние систем нейтрализации своего негативного воздействия на окружающую среду, сообщила журналистам в пятницу глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>.Росприроднадзор начал проверки предприятий, расположенных в Арктической зоне, по поручению президента после разлива 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>.Она уточнила, что проверка каждого предприятия занимает 20 рабочих дней."Еще мы видим одну странную тенденцию: передача объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов", - уточнила Радионова.
https://ria.ru/20200729/1575085038.html
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РИА Новости
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разлив дизельного топлива в норильске, россия, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экономика

Росприроднадзор выявил компании-загрязнители среди партнеров "Норникеля"

18:43 04.09.2020 (обновлено: 18:57 04.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КОЛОМНА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Компании, связанные с "Норникелем", продемонстрировали "удручающее" состояние систем нейтрализации своего негативного воздействия на окружающую среду, сообщила журналистам в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Росприроднадзор начал проверки предприятий, расположенных в Арктической зоне, по поручению президента после разлива 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

"В то же время у нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент, и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов, находящихся в управлении не самого "Норильского никеля", а групп компаний, находящихся под "Норильским никелем", - сказала Радионова.

Она уточнила, что проверка каждого предприятия занимает 20 рабочих дней.
"Еще мы видим одну странную тенденцию: передача объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов", - уточнила Радионова.
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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"Норникель" демонтирует аварийный бак ТЭЦ-3
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Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияНовости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Экономика
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