Росприроднадзор выявил компании-загрязнители среди партнеров "Норникеля"
18:43 04.09.2020 (обновлено: 18:57 04.09.2020)
762
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
КОЛОМНА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Компании, связанные с "Норникелем", продемонстрировали "удручающее" состояние систем нейтрализации своего негативного воздействия на окружающую среду, сообщила журналистам в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Росприроднадзор начал проверки предприятий, расположенных в Арктической зоне, по поручению президента после разлива 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
"В то же время у нас идут проверочные мероприятия, которые поручил провести президент, и эти проверочные мероприятия, к сожалению, нам представляют удручающую картину по ряду объектов, находящихся в управлении не самого "Норильского никеля", а групп компаний, находящихся под "Норильским никелем", - сказала Радионова.
Она уточнила, что проверка каждого предприятия занимает 20 рабочих дней.
"Еще мы видим одну странную тенденцию: передача объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов", - уточнила Радионова.
29 июля, 10:32"Норникель" демонтирует аварийный бак ТЭЦ-3