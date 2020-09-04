https://ria.ru/20200904/nornikel-1576796736.html

Росприроднадзор выявил компании-загрязнители среди партнеров "Норникеля"

КОЛОМНА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Компании, связанные с "Норникелем", продемонстрировали "удручающее" состояние систем нейтрализации своего... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:43

2020-09-04T18:43

2020-09-04T18:57

разлив дизельного топлива в норильске

россия

новости - экология

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экономика

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КОЛОМНА (Московская обл.), 4 сен - РИА Новости. Компании, связанные с "Норникелем", продемонстрировали "удручающее" состояние систем нейтрализации своего негативного воздействия на окружающую среду, сообщила журналистам в пятницу глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a>.Росприроднадзор начал проверки предприятий, расположенных в Арктической зоне, по поручению президента после разлива 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a>.Она уточнила, что проверка каждого предприятия занимает 20 рабочих дней."Еще мы видим одну странную тенденцию: передача объектов от крупных собственников к своим зависимым обществам, так их назовем. С 2010 года они последовательно передавали часть объектов", - уточнила Радионова.

https://ria.ru/20200729/1575085038.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, россия, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экономика