https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576784815.html

МИД призвал ЕС не политизировать ситуацию с Навальным

Замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером указал на недопустимость политизации ситуации с Алексеем Навальным и выдвижения... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:32

2020-09-04T15:32

2020-09-04T15:49

маркус эдерер

александр грушко

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337247_0:34:1934:1122_1400x0_80_0_0_e5e112e823e2e993bfdbe9445b5969a3.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a> на встрече с послом ЕС в РФ <a href="http://ria.ru/person_Markus_EHdeder/" target="_blank" data-auto="true">Маркусом Эдерером</a> указал на недопустимость политизации ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и выдвижения голословных обвинений, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Грушко принял Эдерера 4 сентября."В связи с заявлением Высокого представителя <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС </a>по иностранным делам и политике безопасности (Жозепа) Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Навального было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре "мегафонной дипломатии", - говорится в сообщении МИД РФ.Отмечается, что стороны подчеркнули необходимость задействовать имеющиеся российско-германские правовые механизмы на основе запроса Генеральной прокуратуры РФ для обмена информацией и прояснения реальных обстоятельств случившегося.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.В четверг, 3 сентября, Боррель по ситуации с Навальным заявил, что ЕС призывает к совместному международному ответу и оставляет за собой право на введение санкций. Он также призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) "для обеспечения беспристрастного международного расследования".Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз - отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Москва выступает за тщательное расследование случившегося.Российский ученый Леонид Ринк, непосредственно участвовавший в разработке "Новичка", заявил РИА Новости, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. По его мнению, попытки увязать "отравление" Навального с "Новичком" являются абсолютной политической ерундой, а пробы, которые могли бы подтвердить "отравление", России не предоставят.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200904/kreml-1576770368.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маркус эдерер, александр грушко, госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, евросоюз, в мире