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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576774593.html
В Германии оценили возможность передачи материалов по Навальному России
Решения об удовлетворении запросов о правовой помощи принимаются федеральным ведомством юстиции и МИД ФРГ в индивидуальном порядке, заявила представительница... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T13:32
2020-09-04T14:21
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
политика
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Решения об удовлетворении запросов о правовой помощи принимаются федеральным ведомством юстиции и <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> в индивидуальном порядке, заявила представительница минюста <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> Ариане Кайтель, комментируя запрос генпрокуратуры РФ по блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a>."Это регулируется директивами процедуры в делах правовой помощи. В целом по процедуре, минюст и МИД ФРГ каждый отдельный случай рассматривают отдельно на предмет, есть ли препятствия для согласования. Если таковых нет, то запрос передается соответствующему минюсту федеральной земли, а оттуда - прокуратуре", - заявила Кайтель на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, возможна ли передача материалов по делу Навального России, как запросила генпрокуратура РФ.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200904/kreml-1576770368.html
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, политика

В Германии оценили возможность передачи материалов по Навальному России

13:32 04.09.2020 (обновлено: 14:21 04.09.2020)
1820
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Решения об удовлетворении запросов о правовой помощи принимаются федеральным ведомством юстиции и МИД ФРГ в индивидуальном порядке, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель, комментируя запрос генпрокуратуры РФ по блогеру Алексею Навальному.
"Это регулируется директивами процедуры в делах правовой помощи. В целом по процедуре, минюст и МИД ФРГ каждый отдельный случай рассматривают отдельно на предмет, есть ли препятствия для согласования. Если таковых нет, то запрос передается соответствующему минюсту федеральной земли, а оттуда - прокуратуре", - заявила Кайтель на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, возможна ли передача материалов по делу Навального России, как запросила генпрокуратура РФ.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияПолитика
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