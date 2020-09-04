В Германии оценили возможность передачи материалов по Навальному России
13:32 04.09.2020 (обновлено: 14:21 04.09.2020)
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Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Решения об удовлетворении запросов о правовой помощи принимаются федеральным ведомством юстиции и МИД ФРГ в индивидуальном порядке, заявила представительница минюста Германии Ариане Кайтель, комментируя запрос генпрокуратуры РФ по блогеру Алексею Навальному.
"Это регулируется директивами процедуры в делах правовой помощи. В целом по процедуре, минюст и МИД ФРГ каждый отдельный случай рассматривают отдельно на предмет, есть ли препятствия для согласования. Если таковых нет, то запрос передается соответствующему минюсту федеральной земли, а оттуда - прокуратуре", - заявила Кайтель на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, возможна ли передача материалов по делу Навального России, как запросила генпрокуратура РФ.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.