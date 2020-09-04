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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576751287.html
В Кремле заявили, что следствие по ситуации с Навальным идет де-факто
Де-факто следственные действия по ситуации с блогером Алексеем Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:28
2020-09-04T12:28
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Де-факто следственные действия по ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что они (специалисты из МВД) выполняют доследственную проверку, и она началась фактически сразу. Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. И если найдет свое подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия", - заявил журналистам Песков.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия

В Кремле заявили, что следствие по ситуации с Навальным идет де-факто

12:28 04.09.2020
1262
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Де-факто следственные действия по ситуации с блогером Алексеем Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что они (специалисты из МВД) выполняют доследственную проверку, и она началась фактически сразу. Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. И если найдет свое подтверждение информация о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия", - заявил журналистам Песков.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковПроисшествия
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