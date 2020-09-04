https://ria.ru/20200904/napadenie-1576778204.html

Житель Кировской области порезал участковому шею бритвой

Житель Кировской области напал на участкового, порезав ему шею бритвой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:19

2020-09-04T14:19

2020-09-04T14:19

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> напал на участкового, порезав ему шею бритвой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 3 сентября 27-летний ранее судимый житель Малмыжского района во время разъяснительной беседы, которую проводил с ним участковый уполномоченный, нанес ему лезвием бритвы порезы в области шеи, после чего скрылся с места происшествия.Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20200708/1574067848.html

кировская область

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия