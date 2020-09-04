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Житель Кировской области порезал участковому шею бритвой
Житель Кировской области напал на участкового, порезав ему шею бритвой, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:19
2020-09-04T14:19
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a> напал на участкового, порезав ему шею бритвой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 3 сентября 27-летний ранее судимый житель Малмыжского района во время разъяснительной беседы, которую проводил с ним участковый уполномоченный, нанес ему лезвием бритвы порезы в области шеи, после чего скрылся с места происшествия.Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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кировская область
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

Житель Кировской области порезал участковому шею бритвой

14:19 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Житель Кировской области напал на участкового, порезав ему шею бритвой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днем 3 сентября 27-летний ранее судимый житель Малмыжского района во время разъяснительной беседы, которую проводил с ним участковый уполномоченный, нанес ему лезвием бритвы порезы в области шеи, после чего скрылся с места происшествия.
Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
"Подозреваемый в короткие сроки был задержан, доставлен в следственный отдел для допроса. Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
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