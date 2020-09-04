https://ria.ru/20200904/kosovo-1576801813.html

Президент Сербии раскрыл содержание соглашения по Косово с США

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл содержание соглашения по Косово, подписанного в пятницу в Вашингтоне. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T20:46

2020-09-04T20:46

2020-09-04T20:46

александр вучич

дональд трамп

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 4 сен – РИА Новости.</strong> Президент Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank">Александр Вучич</a> раскрыл содержание соглашения по <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a>, подписанного в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.Сербская делегация во главе с <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> находится с визитом в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти при посредничестве американской администрации. В пятницу стороны в присутствии президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> подписали соглашение об экономическом сотрудничестве <a href="http://ria.ru/location_Belgrade/" target="_blank" data-auto="true">Белграда</a> и Приштины.Президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank">Сербии</a> подчеркнул, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения и перечислил свои пункты."Американцы будут вместе с нами наблюдать за проектом строительства автотрассы до Приштины, что будет важно для сербов, живущих в Косово и Метохии", - заявил Вучич, трансляцию вело национальное телевидение Сербии.Он добавил, что стороны договорились и о строительстве железной дороги для связи сербских районов Сербии и Приштины с Белградом через КПП Мердаре."Здесь также говорится о том, как различные финансовые корпорации и Экспортно-импортный банк США будут финансировать эти и другие проекты", - указал сербский лидер."Ключевые вещи для нас, против которых были албанцы, – они требовали, чтобы вернули в документ пункт 10 о взаимном признании, но мы настояли, и его там нет", - отметил он.По его словам, представители Приштины неожиданно упорно выступали против балканского мини-шенгена (трансграничная торгово-экономическая инициатива) и "приводили странные аргументы".Он обратил внимание и на пункт соглашения, по которому стороны согласились совместно с департаментом энергетики США и другими правительственными органами на разделении энергетических ресурсов крупнейшего озера Газиводе в Косово.Речь, по его словам, идет о производимой ГЭС энергии и воде аккумуляционного озера, которые после проведения исследования под контролем США разделят между собой Белград и Приштина.Среди остальных пунктов соглашения – взаимное признание дипломов и профессиональных сертификатов. Другие относятся к установке 5G-сетей от надежных поставщиков, обеспечению контроля безопасности в аэропортах для будущего безвизового режима с США, защите и поддержке религиозных свобод, что должно обеспечить большую безопасность духовенства и объектов сербской православной церкви, декриминализации гомосексуалистов, осуждении движения "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболла</a>" и мораторию на год на получение Приштиной признания независимости Косово у третьих стран, а также на лоббирование за отзыв этого признания Белградом.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/kosovo-1576798626.html

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html

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сербия

косово

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, дональд трамп, сербия, косово, сша, в мире