https://ria.ru/20200904/kosovo-1576798007.html

Израиль установит дипломатические отношения с Косово

Израиль и самопровозглашенная Республика Косово установят дипломатические отношения, сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:15

2020-09-04T19:15

2020-09-04T20:05

биньямин нетаньяху

косово

израиль

в мире

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Израиль и самопровозглашенная Республика Косово установят дипломатические отношения, сообщили в пресс-службе израильского премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Binjamin_Netanjakhu/" target="_blank" data-auto="true">Биньямина Нетаньяху</a> в ответ на запрос РИА Новости."Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что в продолжение совещаний, проводившихся в прошедшие сутки при участии МИД, Совета национальной безопасности и других органов, <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a> и <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> установят дипломатические отношения", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Косово разместит свое посольство в Иерусалиме.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств, среди которых был Израиль. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576796577.html

Алексадр Хромов А какая страна, может из содружества СНГ. Почему вы решили, что это не моя фамилия, непонятно. Откройте онлайн справочник телефонных номеров Израиля и вы там увидите десятки ивановых и петровых. Чем вас смущает моя фамилия не понятно. 84

Алексадр Хромов Израиль, единственная из западных стран не присоединившаяся к санкциям против введённым против России из-за Крыма. 44

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биньямин нетаньяху, косово, израиль, в мире